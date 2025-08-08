Alvedro, bajo mínimos en mercancías por una terminal obsoleta y un cambio global

El tráfico de mercancías en el aeropuerto de Alvedro cae en picado y acumula una caída de más de un 30% desde el inicio del año con respecto al primer semestre de 2024, que tampoco fue un buen ejercicio para este tipo de actividad. Echando la vista atrás, en enero de 2005, por ejemplo, el aeródromo coruñés movió 38 toneladas de carga mientras que, en 2025, sumando los seis primeros meses del año, llega solo a la mitad de esa cantidad, con poco más de 19 toneladas de carga. El dato de junio es especialmente bajo, con el transporte de solo 1,8 toneladas.

El expresidente del comité de centro de Alvedro y ahora delegado de Comisiones Obreras, Gustavo García, pone el foco en que la terminal de carga es de finales de los años noventa y que, si bien durante sus primeros ejercicios tuvo un buen comportamiento, con el paso de las décadas, se ha ido quedando obsoleta. «Es muy pequeña y se ha quedado antigua», resume García que, atendiendo al escenario económico global, entiende que, «tras el parón de la pandemia, si la economía sube, lo lógico sería que lo hiciese también el transporte de mercancías», pero no se ha dado así y las empresas han elegido otras maneras de mover sus cargas desde y hacia A Coruña.

El gerente del Clúster da Función Loxística de Galicia, Iago Domínguez, explica que no es algo que afecte solo a Alvedro ni que en el aeropuerto haya pasado algo significativo, más allá de que las instalaciones no hayan sido modernizadas, sino que esta bajada tan acusada en algunos aeropuertos responde a un cambio «de estrategia global» de las empresas a la hora de mover sus mercancías, apostando por concentrar los envíos y las recepciones en un aeropuerto grande, que ofrezca un buen servicio, y completando el trayecto por carretera.

«El gran aeropuerto de carga de Galicia es Barajas», destaca Domínguez, sin obviar que se utilizan también otros, como el de Barcelona o el de Zaragoza. Eso explica que, en junio de 2005, el aeródromo madrileño moviese casi 2.700 toneladas mientras Alvedro transportaba 31 y que, actualmente, frente a las 1,8 toneladas de Alvedro, Barajas mueva casi 6.900 en un solo mes. Y es que, según explica Domínguez, en Galicia, salvo la zona de Lavacolla que utiliza la empresa DHL para su propia mercancía, no hay hangares de carga que puedan ofrecer un servicio competitivo a las empresas. «DHL es una empresa de transportes y ellos deciden cómo mueven la mercancía; una de sus especialidades es el transporte aéreo y usan Santiago como hub (centro) para sus movimientos en todo el noroeste de la península. Lo concentran ahí y eso hace que Santiago muestre unos números bastante relevantes en cuanto a mercancías», destaca Domínguez, que apunta a que, sacando la operativa de DHL, el transporte de mercancías de Lavacolla es «bastante residual» por el tipo de vuelos que opera.

«Lo más habitual, lo más cómodo y barato para los volúmenes de los que hablamos es que la carga llegue en camión a Barajas porque mandarla por tráfico aéreo de A Coruña a Madrid, ni por precio ni por tiempo, compensa», resume Domínguez, que explica que se da también a la inversa, con la importación de productos. «En los aviones hay cargas de todo tipo y lo más cómodo es compartir con el mayor volumen de carga las rutas más largas y, en el último tramo, si hubiese flujo suficiente, sí que se podría activar alguna alternativa, pero lo que están decidiendo las empresas es hacerlo de ese modo, ya sea desde Barajas o desde otro aeropuerto. En términos técnicos se llama hub and spoke (centro y conexiones) y permite «optimizar costes», tal y como funciona actualmente la logística de las empresas.

Otro de los factores que afecta a Alvedro es que las compañías de bajo coste no ofrecen el servicio de carga en sus bodegas a las empresas porque priman el equipaje de su pasaje. «Se produce un cambio de criterio en muchas aerolíneas, que dejan de admitir carga en sus vuelos, sobre todo, las de bajo coste, que son las que más han crecido en aeropuertos como Alvedro», explica Domínguez, que describe un fenómeno «generalizado por los mismos motivos», que es «la concentración de la carga en menos aeropuertos», fundamentalmente, en los que operan aviones de fuselaje ancho (más grandes que los que aterrizan y despegan de Alvedro), que admiten carga más allá de la que porten sus pasajeros.

«Los aeropuertos que solo vuelan aviones de fuselaje estrecho se quedan con flujos muy específicos», como podría ser la conexión directa con las islas», apunta Domínguez, sobre por qué no caen a cero las operaciones de carga de los aeropuertos más pequeños y/o con terminales de carga obsoletas.

Pero , ¿qué se mueve desde Alvedro? Domínguez explica que, actualmente, sobre todo, «pesca fresca de alto valor» para que llegue al mercado lo antes posible y otros productos perecederos, como la flor cortada, en la que cada hora juega a la contra del producto.

A otros aeropuertos, como puede ser el de Peinador, en Vigo, llegan también productos tecnológicos «de alto valor», que pueden repercutir en la mercancía final el precio de haber fletado un transporte para que sus piezas lleguen lo antes posible. «Cuando se produjo la crisis de los microchips, Stellantis [fabricante de vehículos], en cuanto conseguía un cargamento, fletaba un carguero directo que aterrizaba en Vigo con ese producto, porque resultaba más caro parar la línea de producción que el transporte», relata Domínguez. Con operaciones de este tipo se puede explicar —según comenta el gerente del clúster— que Peinador registrase en junio de 2025 un aumento del 202,5% en el tráfico de mercancías con respecto a las cifras del año pasado, al haber movido 66,4 toneladas en solo un mes. Si comparamos los datos de hace veinte años, la caída de Peinador es a la mitad. Si bien en el primer semestre del año había movido 494 toneladas, ahora su acumulado es de 241 (un 80,6% más que en 2024). En Santiago el descenso es muchísimo menos acusado, frente a las 2.135 toneladas de enero a junio de 2005, ahora está en 1.857, un 26,4% menos que el año anterior.

La plataforma de apoyo a Alvedro, Vuela Más Alto demanda una «terminal de carga real» que sustituya a las instalaciones actuales, que no se ajustan a las necesidades de los operadores. Alvedro ha rebasado las previsiones que el Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA 2022-2026) había establecido para el tráfico de pasajeros, que auguraba que el aeropuerto coruñés no alcanzaría el millón de pasajeros, mientras que 2024 se cerró con 1,23 millones de usuarios. En las operaciones de mercancías, sin embargo, sus estimaciones doblan las cifras reales. Preveía un movimiento de 110 toneladas de carga en 2026, pero en diciembre de 2024, el contador se paró en 54.