Aparecen medusas en las playas de Riazor y Orzán
No se prohibió el baño, pero sí se colocó la bandera de las medusas
La jornada de playa de este viernes se vio enturbiada por la aparición de medusas en Riazor y Orzán, aunque el servicio de socorrismo no prohibió el baño en estos arenales, sino que colocó la bandera de aviso y pidió a los bañistas que extremasen las precauciones.
La aparición de estos animales sorprendió a los bañistas, aunque fueron retiradas para evitar problemas.
En los dos últimos años ocurrió algo parecido por estas fechas, cuando aparecieron en estas playas no solo medusas sino también carabelas portuguesas.
Se recuerda a los usuarios de las playas que no se debe tocar a los ejemplares que aparezcan en la arena y que, en el caso de picadura en el mar, donde pueden ser menos visibles, se debe acudir de inmediato al puesto de socorrismo para ser atendidos por los profesionales que allí se encuentran.
