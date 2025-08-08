Arte en la mesa: Diseños artesanos con sello personal en A Coruña

Los fundadores de Arte en la mesa, Juan Pazos y Fernando Gutiérrez, abrieron hace tres años su primera tienda en Culleredo, y después de realizar un establecimiento efímero en el centro comercial de Marineda City, comprendieron que debían abrir una tienda en el centro de la ciudad. Han elegido la calle Juan de Vega para su primera «boutique» en A Coruña, donde ofrecen todo tipo de vajillas, textil, cristalería y electrodomésticos.

El local original de Culleredo está más centrado en la vajilla, que venden al peso, y funciona con idea de outlet, aunque también tiene textil y cristalería. «El 90% de las ventas son para restaurantes, hoteles, casas rurales», indica Pazos. Mientras que en la tienda situada en Juana de Vega, incorporan colecciones específicas. «Son cosas exclusivas, que no ves habitualmente en ningún sitio. Como viajamos por todo el mundo, cuando vemos algo interesante que nos encanta, lo traemos para aquí», explica.

Trabajan con proveedores de Portugal, Turquía y Asia. «Hacemos nuestras propias colecciones de vajilla de porcelana, donde ponemos nuestros diseños y nuestra exclusividad», señala. Tanto Juan Pazos como Fernando Gutiérrez se encargan de los diseños, pero también cuentan con colaboradores. «Nos rodeamos de varias personas que nos aportan mucha información interesante y, así, podemos ir siempre a cosas que sabemos que posiblemente tengan éxito», añade Pazos.

Ambos fundadores visitan las fábricas donde se crean los productos que tienen en la tienda, para comprender los procesos de producción. «A cuánto se cuece el gres, la porcelana o la loza, que nosotros no la tenemos, porque se cuece a muy baja temperatura y es muy frágil. Preferimos tener cosas que sean bonitas y duraderas», indica Pazos. Mucha gente les pregunta si ofrecen clases de cerámica, y aunque actualmente no las imparten, creen que podría ser algo interesante.

En la tienda colaboran con diversos artistas, a los que ceden el espacio y exhiben sus creaciones. «Cuando hay gente interesante que a lo mejor no puede tener un local, pero sí tiene potencial artístico, le brindamos nuestra tienda. Si se vende la obra, el total va para el artista », explica el propietario.