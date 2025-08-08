Colas en la inauguración del nuevo Starbucks del centro de A Coruña
Los 100 primeros clientes recibieron un regalo por parte de la empresa
Starbucks, la cadena multinacional estadounidense de cafeterías inauguró este viernes su nuevo establecimiento en el centro de la ciudad. El local, que está situado en la esquina de la Rúa Nova con calle Real, ha generado mucha expectación en su apertura.
Con el anuncio de la puesta en marcha del negocio, la empresa indicó que se obsequiaría con un regalo a los 100 primeros clientes que acudiesen al local, lo que provocó una gran expectación en la mañana de este viernes en la zona del Obelisco, con una larga cola. En sus redes sociales también han anunciado que la recaudación del primer día irá íntegra para la Asociación Coruñesa de Esclerosis Múltiple.
El local del centro de A Coruña estará abierto de 9.30 a 21.30 horas todos los días. La cadena inaugura así su segundo establecimiento en la ciudad, que se unirá al ya existente en El Corte Inglés de Cuatro Caminos. Anteriormente hubo uno en Marineda, que acabó cerrando.
- La nueva cara prefabricada de Cuatro Caminos en A Coruña: «de una calidad arquitectónica indudable»
- Ginkgo posee cerca de la mitad de las fincas urbanas de la zona de As Xubias, en A Coruña: estos son los terrenos
- Noites do Porto: los primeros confirmados agotan entradas
- La zona tensionada en A Coruña: ¿Cómo puedo saber si mi casero es un gran propietario?
- Starbucks anuncia su fecha de apertura en el centro de A Coruña y dará regalos a los primeros clientes
- Así es el 'Park Güell coruñés': fue construído en el siglo XIX y es de acceso gratuito
- La Policía Nacional evita el suicidio de un hombre en A Coruña con una escopeta
- Susto en Cuatro Caminos por una colisión entre dos coches