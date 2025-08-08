Colas en la inauguración del nuevo Starbucks del centro de A Coruña

Starbucks, la cadena multinacional estadounidense de cafeterías inauguró este viernes su nuevo establecimiento en el centro de la ciudad. El local, que está situado en la esquina de la Rúa Nova con calle Real, ha generado mucha expectación en su apertura.

Interior del local / Iago López / Roller Agencia

Con el anuncio de la puesta en marcha del negocio, la empresa indicó que se obsequiaría con un regalo a los 100 primeros clientes que acudiesen al local, lo que provocó una gran expectación en la mañana de este viernes en la zona del Obelisco, con una larga cola. En sus redes sociales también han anunciado que la recaudación del primer día irá íntegra para la Asociación Coruñesa de Esclerosis Múltiple.

El local del centro de A Coruña estará abierto de 9.30 a 21.30 horas todos los días. La cadena inaugura así su segundo establecimiento en la ciudad, que se unirá al ya existente en El Corte Inglés de Cuatro Caminos. Anteriormente hubo uno en Marineda, que acabó cerrando.