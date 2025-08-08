El día que se pasó del soul y la fusión de pop y flamenco al jazz en el Noroeste

La jornada de ayer en el Festival Noroeste Estrella Galicia estuvo marcada por los contrastes: diferentes estilos de música que conquistaron a todo tipo de públicos. Del soul de P. P. Arnold y la fusión de pop y flamenco de Queralt Lahoz hasta el jazz de Ballaké Sissoko & Piers Faccini en el castillo de San Antón. El cartel también tuvo espacio para Mondra, Hermana Furia, Candela Liste o Tito Ramírez, entre otros. Hoy sigue la música en las plazas y se suman dos escenarios: O Portiño y la playa de Riazor.

El día que se pasó del soul y la fusión de pop y flamenco al jazz

También ayer abrió el Mercado de Discos del Noroeste en San Agustín. Hasta el sábado, esta iniciativa, organizada por Nonito Pereira, reunirá a coleccionistas, expositores, sellos y distribuidoras de soportes fonográficos, incluyendo vinilos y CDs. Hay una exposición de Fausto Isorna en la que reinterpreta portadas de discos.