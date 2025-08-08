Evacuada de urgencia y en helicóptero una pasajera del «Disney Fantasy» cuando se dirigía a A Coruña
El desembarco se produjo cuando el buque navegaba frente a Porto do Son
R. V.
En la tarde de ayer partía de Vigo el crucero Disney Fantasytras hacer escala en la ciudad. Poco después, cuando navegaba a la altura de Porto do Son, tuvo que desembarcar de urgencia a una de sus pasajeras, que fue evacuada en un helicóptero de Salvamento Marítimo a un centro hospitalario.
La mujer, de 79 años, fue trasladada al Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña, precisamente la siguiente ciudad en la que debía recalar el buque, que atracó allí de madrugada.
La evacuación, realizada por el Helimer 402, tuvo lugar a las 22:55, cuando el crucero se encontraba a 25 millas de Porto do Son. Algo menos de una hora después, aterrizaba en el aeropuerto de Alvedro, donde le esperaba una ambulancia que la trasladó al Chuac.
La operación fue gestionada por el Centro de Coordinación de Salvamento Marítimo de Fisterra.
