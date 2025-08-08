Falsa alarma por una mochila abandonada en el Obelisco

Una mochila abandonada en el Obelisco fue la responsable del dispositivo policial con patrulla canina que creó una gran expectación este viernes A Coruña. Tras inspeccionar el paquete en busca de sustancias potencialmente peligrosas, la Policía concluyó que había sido una falsa alarma.

Fueron unos jóvenes los que dieron la voz de alarma a las autoridades tras observar como una persona depositaba una mochila cerca de una la papelera al lado del Obelisco y la dejaba abandonada.

Hasta el lugar acudió un dispositivo policial que creó un amplio perímetro de precaución rodeando el paquete. Los agentes de Policía llevaron consigo guías caninas para detectar posibles sustancias peligrosas en la zona, pero, tras una búsqueda exhaustiva no encontraron nada.