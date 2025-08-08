La Guardia Civil investiga a un conductor que tenía un carné de conducir falso de Serbia en A Coruña

El Grupo de Investigación y Análisis de Tráfico de la Guardia Civil de Galicia ha investigado a un conductor residente en España por un supuesto delito de falsedad documental, al llevar un carné de conducir falso de la República Serbia, y también por circular sin haber obtenido nunca el permiso.

Según ha informado este viernes el instituto armado, la investigación se inició el 26 de julio, cuando agentes del Destacamento de Tráfico de A Coruña identificaron al conductor por una infracción vial.

El individuo se identificó con un permiso de conducir de la República de Serbia, con sus datos personales y su fotografía, pero, tras un análisis, se comprobó que era falso.

El hombre se había identificado en otras ocasiones ante la administración con este documento falso.

Además, se ha constatado que el conductor ya había sido condenado en 2023 por carecer de permiso de conducir.

La Guardia Civil recuerda que circular sin haber obtenido nunca el carné es un delito que puede ser castigado con penas de prisión, multas o trabajos en beneficio de la comunidad.

El investigado, además de enfrentarse a este proceso penal, se expone a la sanciones administrativas correspondientes por las infracciones de seguridad vial cometidas.