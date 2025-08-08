¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del viernes 8 de agosto

Las Habaneras, en la plaza de María Pita

19.30 horas | Tras dos jornadas en el Colón, las Habaneras llegan a María Pita con la Coral Polifónica La Antigua, la Coral Polifónica El Eco, El Acorde Secreto y A Trova Coruñesa.

McEnroe toca en el castillo de San Antón

19.00 horas | Nueva jornada del Noroeste Estrella Galicia en San Antón. McEnroe, en formato dúo acústico, ofrecerá un concierto en el que repasará sus 20 años de trayectoria.

Taller para hacer marcapáginas

18.00 horas | Actividad para todos los públicos dentro de la Feria del Libro. Los asistentes al taller, dirigido por Árbore Azul, podrán hacer su propio marcapáginas con semillas

Mercado de Discos del Noroeste

12.00 horas | El mercado, organizado por Nonito Pereira, reúnea coleccionistas, expositores, sellos y distribuidoras de soportes fonográficos, incluyendo vinilos y CDs.

El Noroeste llega a la playa de Riazor

21.00 horas | Primera jornada del Noroeste en el mítico escenario de la playa de Riazor con Carlos Ares, Luar na Lubre y Grande Amore.

Lucía Aldao muestra su propuesta musical

20.30 horas | La poeta y compositora coruñesa Lucía Aldao ofrece un concierto de PAVA, su nueva propuesta musical. Es gratuito.

