Ocio y cultura
¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del viernes 8 de agosto
Conciertos del Noroeste, el certamen de Habaneras, charlas literarias, exposiciones de artistas... Consulta la agenda del día y haz tus planes
Las Habaneras, en la plaza de María Pita
19.30 horas | Tras dos jornadas en el Colón, las Habaneras llegan a María Pita con la Coral Polifónica La Antigua, la Coral Polifónica El Eco, El Acorde Secreto y A Trova Coruñesa.
Plaza de María Pita
McEnroe toca en el castillo de San Antón
19.00 horas | Nueva jornada del Noroeste Estrella Galicia en San Antón. McEnroe, en formato dúo acústico, ofrecerá un concierto en el que repasará sus 20 años de trayectoria.
Castillo de San Antón
Taller para hacer marcapáginas
18.00 horas | Actividad para todos los públicos dentro de la Feria del Libro. Los asistentes al taller, dirigido por Árbore Azul, podrán hacer su propio marcapáginas con semillas
Jardines de Méndez Núñez
Mercado de Discos del Noroeste
12.00 horas | El mercado, organizado por Nonito Pereira, reúnea coleccionistas, expositores, sellos y distribuidoras de soportes fonográficos, incluyendo vinilos y CDs.
Mercado San Agustín
El Noroeste llega a la playa de Riazor
21.00 horas | Primera jornada del Noroeste en el mítico escenario de la playa de Riazor con Carlos Ares, Luar na Lubre y Grande Amore.
Playa de Riazor
Lucía Aldao muestra su propuesta musical
20.30 horas | La poeta y compositora coruñesa Lucía Aldao ofrece un concierto de PAVA, su nueva propuesta musical. Es gratuito.
Jardines de Méndez Núñez
