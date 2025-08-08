Si no lo leo no lo creo
Pantomima Full, al Noroeste a ver a un artista «consagrado»
ANTÓN PERULEIRO
Alberto Casado y el carballés Róber Bodegas, el dúo cómico conocido como Pantomima Full, se pasaron este miércoles, primera jornada del Festival Noroeste Estrella Galicia, por la plaza de Azcárraga. Allí fueron captados por las redes del propio festival. «Venimos a ver el concierto que hay ahora, me han dicho que está muy bien, es un artista consagrado y tenemos muchas ganas», indicaron a cámara, un saludo hecho con humor que podría valer para cualquier otro concierto, si bien ellos estaban esperando a que comenzase el concierto de Annie and the Caldwells. En el Instagram del evento indicaban con retranca que «los Pantomima Full se confiesan muy fans de Annie desde el primer disco».
