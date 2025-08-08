La Policía Nacional investiga el robo en una mercería de la plaza de Lugo de A Coruña

A Teresa Mahía la llamaron sobre las ocho de la mañana de conserjería del mercado de la plaza de Lugo para avisarla de que su escaparate estaba roto y de que le habían entrado a robar. A media mañana, unos operarios ya le estaban arreglando la luna para que pudiese recuperar la normalidad. La Policía Nacional, que precintó el escaparate, investiga ya el robo.

La propietaria denuncia que, cuando llegó a su tienda, se encontró con que los ladrones se habían llevado "algo de dinero, ropa y alguna bisutería". "Lo que les dio tiempo", resume Mahía.

Por ahora, la mujer, que es una veterana ya de la paza de Lugo, porque tenía negocio "en la parte de atrás" antes de la reforma, no sabe mucho más de la investigación, solo que fue la única víctima en las inmediaciones, ni cómo le rompieron el escaparate ni a qué hora se produjo el incidente. "Encima de no llegar a fin de mes tenemos estas regalías", lamenta.

Agentes de la Policía Nacional acudieron la noche de este jueves a la zona tras la llamada de un particular alertando de que el escaparate de la tienda estaba fracturado.