AGOSTO
La programación de las Fiestas de María Pita de A Coruña, día a día
La mayoría de conciertos son en la plaza de María Pita, aunque hay una programación de diferentes eventos en barrios de la ciudad
Viernes 8 de agosto
13.00 horas. Festival Noroeste: Gustavo Almeida. Campo da Leña.
14.00 horas. Festival Noroeste: Revel Velvet. Plaza de Azcárraga.
De 15.30 a 20.00 horas. Festival Noroeste: Mercado da Colleita. O Portiño.
16.00 horas. Festival Noroeste: Rapariga DJ. O Portiño.
16.30 horas. Festival Noroeste: Expermiento Basement. Plaza de Azcárraga.
17.15 horas. Festival Noroeste: Roda Door. Plaza de Azcárraga.
18.00 horas. Festival Noroeste: Nordés. Plaza de Azcárraga.
19.00 horas. Festival Noroeste: Scarecröw. Plaza de Azcárraga.
19.00 horas. Festival Noroeste: Mcenroe. Castillo de Santo Antón.
19.30 horas. XL Certamen de Habaneras. Teatro Colón.
21.00 horas. Festival Noroeste. Carlos Ares. Playa de Riazor.
22.30 horas. Festival Noroeste: Luar na Lubre. Playa de Riazor.
00.45 horas. Festival Noroeste: Grande Amore. Playa de Riazor.
Exposición 'As Festas de María Pita a través dos seus carteis'. Obelisco.
Feira do Libro. Jardines de Méndez Núñez.
Feira do Libro. Jardines de Méndez Núñez.
Mostrart. Jardines de Méndez Núñez.
Sábado 9 de agosto
De 12.00 a 20.00 horas. Festival Noroeste: Mercado da Colleita. O Portiño.
13.00 horas. Festival Noroeste: Raphael de la Ghetto. O Portiño.
17.00 horas. Festival Noroeste: Señora DJ. O Portiño.
17.00 horas. Trofeo Teresa Herrera de Fútbol femenino: Dépor Abanca - SC Braga. Estadio de Riazor.
19.30 horas. XL Certamen de Habaneras. Plaza de María Pita.
20.00 horas. Trofeo Teresa Herrera de Fútbol masculino: Deportivo - Le Havre. Estadio de Riazor.
21.00 horas. Festival Noroeste: Guadi Galego. Playa de Riazor.
22.30 horas. Festival Noroeste: Siloé. Playa de Riazor.
00.00 horas. Festival Noroeste: The Vaccines. Playa de Riazor.
Exposición 'As Festas de María Pita a través dos seus carteis'. Obelisco.
Feira do Libro. Jardines de Méndez Núñez.
Mostrart. Jardines de Méndez Núñez.
Domingo 10 de agosto
De 12.00 a 20.00 horas. Festival Noroeste: Mercado da Colleita. O Portiño.
13.00 horas. Festival Noroeste: Eme DJ. O Portiño.
16.00 horas. Festival Noroeste: DJ Peligro. O Portiño.
22.00 horas. Concierto de Zahara. Plaza de María Pita.
Exposición 'As Festas de María Pita a través dos seus carteis'. Obelisco.
Feira do Libro. Jardines de Méndez Núñez.
Mostrart. Jardines de Méndez Núñez.
Lunes 11 de agosto
18.00 horas. Inauguración de Viñetas desde o Atlántico. Kiosco Alfonso.
20.00 horas. Concierto de Rock en Familia. Plaza de María Pita.
21.00 horas. Viñetas desde o Atlántico: Concierto gráfico Don Rogelio J. Jardines de Méndez Núñez.
Exposición 'As Festas de María Pita a través dos seus carteis'. Obelisco.
Mostrart. Jardines de Méndez Núñez.
Martes 12 de agosto
19.30 horas. Cascarillarte: 'Charlatán Rodríguez', de Rendos Pequeno. Campo da Leña.
22.00 horas. Homenaje a Sito Sedes con Los Satélites y artistas invitados. Plaza de María Pita.
Viñetas desde o Atlántico. Programa completo en la web del festival. Diferentes localizaciones.
Exposición 'As Festas de María Pita a través dos seus carteis'. Obelisco.
Mostrart. Jardines de Méndez Núñez.
Miércoles 13 de agosto
19.00 horas. Viñetas desde o Atlántico: Cine: Quinografía. Teatro Colón.
19.30 horas. Cascarillarte: ‘O Chontófano de Dorothé’, de Sonsoles Penadique. Palavea.
20.00 horas. Festival Internacional de Folclore. Auditorio de Santa Margarita.
21.00 horas. Viñetas desde o Atlántico: Viñetas Late Night «Música & BD», con Magius, Fermín Solís e Don Rogelio J. Teatro Colón.
22.00 horas. Concierto de Uxía. Plaza de María Pita.
Viñetas desde o Atlántico. Programa completo en la web del festival. Diferentes localizaciones.
Exposición 'As Festas de María Pita a través dos seus carteis'. Obelisco.
Mostrart. Jardines de Méndez Núñez.
Jueves 14 de agosto
19.30 horas. Cascarillarte: ‘Vicki e a felicidade’, de Bandullo Azul. Plaza de Tabacos.
20.00 horas. Festival Internacional de Folclore. Auditorio de Santa Margarita.
20.00 horas. Concierto de 'Locos por la música' con Nacha Pop, Cómplices, No me pises que llevo chanclas, Melocos, Javier Ojeda (Danza Invisible), Soraya, La Poptelera y DJ Cherry Coke. Plaza de María Pita.
21.00 horas. Viñetas desde o Atlántico: Concerto Ilustrado: coa banda Hombre Tigre e as autoras Anabel Colazo e Raquel Montero. En colaboración con Autobán. Teatro Colón.
23.00 horas. Viñetas desde o Atlántico: Cols DJ Set (Clara e Olivia Cábez). Sala Mardi Gras.
Viñetas desde o Atlántico. Programa completo en la web del festival. Diferentes localizaciones.
Exposición 'As Festas de María Pita a través dos seus carteis'. Obelisco.
Mostrart. Jardines de Méndez Núñez.
Viernes 15 de agosto
12.30 horas. Viñetas desde o Atlántico: Encuentro con Dave Cooper. Jardines de Méndez Núñez.
20.00 horas. Festival Internacional de Folclore. Auditorio de Santa Margarita.
21.00 horas. Viñetas desde o Atlántico: Concierto gráfico de Víctor Coyote. Teatro Colón.
21.30 horas. Fiestas de Oza - Gaiteira - Os Castros: Concierto de Piel del Oso Tarima. A Gaiteira.
23.30 horas. Batalla Naval. Playas de Riazor y Orzán.
Viñetas desde o Atlántico. Programa completo en la web del festival. Diferentes localizaciones.
Exposición 'As Festas de María Pita a través dos seus carteis'. Obelisco.
Mostrart. Jardines de Méndez Núñez.
Sábado 16 de agosto
De 10.00 a 15.00 horas. Mercado ecológico municipal. Parque Europa.
12.00 horas. 100º aniversario del busto de Eduardo Pondal. Jardines de Méndez Núñez.
19.30 horas. Cascarillarte: Antuan de la Cream. A Gaiteira.
20.00 horas. Festival Internacional de Folclore. Auditorio de Santa Margarita.
20.45 horas. Fiestas de Oza - Gaiteira - Os Castros: Pregón a cargo de Marisol Soengas. Parque Europa.
21.00 horas. Fiestas de Oza - Gaiteira - Os Castros: Lembranza Rock con Sés, Ruxe Ruxe e Rebeliom do Inframundo. Parque Europa.
Viñetas desde o Atlántico. Programa completo en la web del festival. Diferentes localizaciones.
Exposición 'As Festas de María Pita a través dos seus carteis'. Obelisco.
Feira do Libro Antigo. Jardines de Méndez Núñez.
Mostrart. Jardines de Méndez Núñez.
Domingo 17 de agosto
20.00 horas. Festival Internacional de Folclore. Campo da Leña.
22.00 horas. Concerto de Coti. Plaza de María Pita.
Viñetas desde o Atlántico. Programa completo en la web del festival. Diferentes localizaciones.
Fiestas de Oza - Gaiteira - Os Castros. Plaza de A Cubela.
Exposición 'As Festas de María Pita a través dos seus carteis'. Obelisco.
Feira do Libro Antigo. Jardines de Méndez Núñez.
Mostrart. Jardines de Méndez Núñez.
Lunes 18 de agosto
19.30 horas. Cascarillarte: ‘Ecoralia, a lambona ecolóxica’, de Pakolas. Plaza de Vigo.
20.00 horas. Concierto de las corales de los centros cívicos. Auditorio de Santa Margarita.
Exposición 'As Festas de María Pita a través dos seus carteis'. Marineda City.
Feira do Libro Antigo. Jardines de Méndez Núñez.
Mostrart. Jardines de Méndez Núñez.
Martes 19 de agosto
18.00 horas. Cascarillarte: ‘Contos de nenas grandes e pequenas’, de Tropa de Trapo. Parque de Eirís.
19.30 horas. Cascarillarte: ‘Zona en obras’, de Brais das Hortas. Parque de Eirís.
20.00 horas. Concierto de Amizades. Auditorio de Santa Margarita.
Fiesta de la Fresa. Parque de Eirís.
Exposición 'As Festas de María Pita a través dos seus carteis'. Marineda City.
Feira do Libro Antigo. Jardines de Méndez Núñez.
Mostrart. Jardines de Méndez Núñez.
Miércoles 20 de agosto
19.30 horas. Cascarillarte: ‘Abracadaver’, de Assircópatas. Plaza de As Conchiñas.
19.30 horas. Fiestas de O Castrillón: Pandereteiras sen Fronteiros. Plaza de Pablo Iglesias.
21.00 horas. Semana Clásica: Concierto de la Orquesta GAOS y Pedro Guerra. Plaza de María Pita.
21.00 horas. Fiestas de O Castrillón: Concierto de Son de Camagüey. Plaza de Pablo Iglesias.
Exposición 'As Festas de María Pita a través dos seus carteis'. Marineda City.
Feira do Libro Antigo. Jardines de Méndez Núñez.
Mostrart. Jardines de Méndez Núñez.
Jueves 21 de agosto
18.30 horas. Fiestas de O Castrillón: XVI Concurso da Tortilla. Plaza de Pablo Iglesias.
19.30 horas. Cascarillarte: ‘Picadiscos Marifaltri’, de María Faltri. Parque infantil de Matogrande.
21.00 horas. Semana Clásica: Concierto de la Orquestra de Cámara Galega. Plaza de María Pita.
22.00 horas. Fiestas de O Castrillón: Concierto de Tam Tam Go!. Plaza de Pablo Iglesias.
Beatout Week 2025. Auditorio de Santa Margarita.
Exposición 'As Festas de María Pita a través dos seus carteis'. Marineda City.
Feira do Libro Antigo. Jardines de Méndez Núñez.
Mostrart. Jardines de Méndez Núñez.
Viernes 22 de agosto
12.00 horas. Cascarillarte: ‘Crunch 2’, de Muu. Plaza de Pablo Iglesias.
13.00 horas. Fiestas de O Castrillón: Sesión vermú con la charanga Santa Compaña. Plaza de Pablo Iglesias.
19.30 horas. Cascarillarte: ‘Peor imposible’, de Peter Punk. Parque de San Rosendo.
22.00 horas. Fiestas de O Castrillón: Verbena a cargo de la orquesta Los Players. Plaza de Pablo Iglesias.
Beatout Week 2025. Auditorio de Santa Margarita.
Exposición 'As Festas de María Pita a través dos seus carteis'. Marineda City.
Feira do Libro Antigo. Jardines de Méndez Núñez.
Mostrart. Jardines de Méndez Núñez.
Rallye Teresa Herrera de coches clásicos. Plaza de María Pita.
Sábado 23 de agosto
19.30 horas. Cascarillarte: ‘Experiencias en Familia’, de Mago Rafa. Aparcamiento de la Ciudad de las TIC.
21.00 horas. Semana Clásica: Concierto de la Orquestra Sinfónica de Galicia. Plaza de María Pita.
Beatout Week 2025. Auditorio de Santa Margarita.
Fiestas de Pedralonga. Aparcamiento de la Ciudad de las TIC.
Fiestas de la Sagrada Familia. Parque de San Rosendo.
Exposición 'As Festas de María Pita a través dos seus carteis'. Marineda City.
Feira do Libro Antigo. Jardines de Méndez Núñez.
Mostrart. Jardines de Méndez Núñez.
Rallye Teresa Herrera de coches clásicos. Plaza de María Pita.
Domingo 24 de agosto
De 10.00 a 15.00 horas. Mercado ecológico municipal. Plaza de Pablo Iglesias.
21.00 horas. Semana Clásica: Concierto de la Banda Municipal de Música de A Coruña. Plaza de María Pita.
Fiestas de la Sagrada Familia. Parque de San Rosendo.
Exposición 'As Festas de María Pita a través dos seus carteis'. Marineda City.
Feira do Libro Antigo. Jardines de Méndez Núñez.
Mostrart. Jardines de Méndez Núñez.
Rallye Teresa Herrera de coches clásicos. Plaza de María Pita.
Lunes 25 de agosto
19.30 horas. Cascarillarte: ‘As palabras perdidas’, de Inventi Teatro. Explanada del CCM de Novo Mesoiro.
22.00 horas. Concierto de Vega. Plaza de María Pita.
Exposición 'As Festas de María Pita a través dos seus carteis'. Marineda City.
Feira do Libro Antigo. Jardines de Méndez Núñez.
Mostrart. Jardines de Méndez Núñez.
Martes 26 de agosto
19.30 horas. Cascarillarte: 'Alquimia', de Mago Teto. Plaza Elíptica de Os Rosales.
Exposición 'As Festas de María Pita a través dos seus carteis'. Marineda City.
Feira do Libro Antigo. Jardines de Méndez Núñez.
Mostrart. Jardines de Méndez Núñez.
Miércoles 27 de agosto
19.30 horas. Cascarillarte: ‘Caderno de Cores e Cancións’, de Magín Blanco. Parque de Vioño.
Exposición 'As Festas de María Pita a través dos seus carteis'. Marineda City.
Feira do Libro Antigo. Jardines de Méndez Núñez.
Mostrart. Jardines de Méndez Núñez.
Jueves 28 de agosto
20.00 horas. Romaría de Santa Margarida: Concierto de Belém Tajes. Anfiteatro de Santa Margarita.
21.00 horas. Romaría de Santa Margarida: Concierto de Gala i Ovidio. Anfiteatro de Santa Margarita.
Exposición 'As Festas de María Pita a través dos seus carteis'. Marineda City.
Feira do Libro Antigo. Jardines de Méndez Núñez.
Mostrart. Jardines de Méndez Núñez.
Viernes 29 de agosto
18.00 y 19.00 horas. Romaría de Santa Margarida: Concierto de Germán Díaz y Benxamín Otero. Planetario de la Casa das Ciencias.
21.00 horas. Romaría de Santa Margarida: Gran noite do Folclore: Cántigas da Terra, Aturuxo, Xacarandaina, Donaire y Son D'Aquí. Anfiteatro de Santa Margarita.
Exposición 'As Festas de María Pita a través dos seus carteis'. Marineda City.
Feira do Libro Antigo. Jardines de Méndez Núñez.
Mostrart. Jardines de Méndez Núñez.
Sábado 30 de agosto
11.30 a 13.30 horas. Romaría de Santa Margarida: Espacio participativo con talleres, muestra de entidades de la ciudad y de artesanía musical. Explanada de la Casa das Ciencias.
13.30 horas. Romaría de Santa Margarida: Actuación de Pansenfron. Explanada de la Casa das Ciencias.
16.00 a 19.00 horas. Romaría de Santa Margarida: Espacio participativo con talleres, muestra de entidades de la ciudad y de artesanía musical. Explanada de la Casa das Ciencias.
19.00 horas. Romaría de Santa Margarida: Actuación de Abril. Explanada de la Casa das Ciencias.
19.30 horas. Cascarillarte: ‘Ondamini’, de Mamá Cabra. Parque de Santa Margarita.
20.30 horas. Romaría de Santa Margarida: Conciertos de As Lagharteiras, Os do fondo da barra y Comando Curuxúas con las Cantareiras de Cántigas e Frores. Anfiteatro de Santa Margarita.
Exposición 'As Festas de María Pita a través dos seus carteis'. Marineda City.
Feira do Libro Antigo. Jardines de Méndez Núñez.
Mostrart. Jardines de Méndez Núñez.
Domingo 31 de agosto
De 10.00 a 15.00 horas. Mercado ecológico municipal. Parque de la Tirolina de Novo Mesoiro.
12.00 horas. Romaría de Santa Margarida: Concierto de la Banda Municipal de Música da Coruña con Donaire. Escalinata de la Casa das Ciencias.
13.00 horas. Romaría de Santa Margarida: Concierto de Casapalma. Escenario das merendas.
17.00 horas. Romaría de Santa Margarida: Pasacalles con Espadana. Parque de Santa Margarita.
17.30 horas. Romaría de Santa Margarida: Concierto de Xiro. Escenario das merendas.
19.00 horas. Romaría de Santa Margarida: Conciertos de Os Melidaos, Rura y El Nido e invitadas. Anfiteatro de Santa Margarita.
Exposición 'As Festas de María Pita a través dos seus carteis'. Marineda City.
Feira do Libro Antigo. Jardines de Méndez Núñez.
Mostrart. Jardines de Méndez Núñez.
Así te lo contamos:
Viernes 1 de agosto
21.00 horas. Pregón de Rosa Cedrón. Plaza de María Pita.
22.00 horas. Concierto de Baiuca. Plaza de María Pita.
Exposición 'As Festas de María Pita a través dos seus carteis'. Obelisco.
Feira do Libro. Jardines de Méndez Núñez.
Mostrart. Jardines de Méndez Núñez.
Sábado 2 de agosto
22.00 horas. Concierto de Bonnie Tyler. Plaza de María Pita.
Domingo 3 de agosto
22.00 horas. Concierto de Marina Reche. Plaza de María Pita.
Lunes 4 de agosto
21.00 horas. Concierto 111 años de Rock and Roll: Los Sirex y Los Rebeldes. Plaza de María Pita.
Martes 5 de agosto
22.00 horas. Concierto de Los40 Summer Live: Naiara, Chema Rivas, La Beba, Pikete, Lemot, Vicco, Paula Koops y Walls. Plaza de María Pita.
Miércoles 6 de agosto
13.00 horas. Festival Noroeste: Los Sex. Campo da Leña.
14.00 horas. Festival Noroeste: Adhara & Ritman. Plaza de Azcárraga.
19.00 horas. Festival Noroeste: Vieux Farka Touré Quartet. Castillo de Santo Antón.
19.30 horas. XL Certamen de Habaneras. Teatro Colón.
20.00 horas. Festival Noroeste: J. P. Bimeni & The Black Belts. Plaza de Azcárraga.
21.00 horas. Festival Noroeste. Albert Pla & Rumbagenarios. Plaza de María Pita.
22.00 horas. Festival Noroeste: Los Deltonos. Campo da Leña.
22.45 horas. Festival Noroeste: La Yegros. Plaza de María Pita.
23.00 horas. Festival Noroeste: Annie and the Caldwells. Plaza de Azcárraga.
00.00 horas. Festival Noroeste: O'Funk'Illo. Campo da Leña.
Así te contamos el resumen de la primera jornada.
Jueves 7 de Agosto
13.00 horas. Festival Noroeste: Komodo. Campo da Leña.
14.00 horas. Festival Noroeste: Candela Liste. Plaza de Azcárraga.
19.00 horas. Festival Noroeste: Ballaké Sissoko & Piers Faccini. Castillo de Santo Antón.
19.30 horas. XL Certamen de Habaneras. Teatro Colón.
20.00 horas. Festival Noroeste: P.P Arnold. Plaza de Azcárraga.
21.00 horas. Festival Noroeste. Queralt Lahoz. Plaza de María Pita.
22.00 horas. Festival Noroeste: Hermana Furia. Campo da Leña.
22.45 horas. Festival Noroeste: Mondra. Plaza de María Pita.
23.00 horas. Festival Noroeste: Tito Ramírez. Plaza de Azcárraga.
00.00 horas. Festival Noroeste: Battosai. Campo da Leña.
- La programación de las Fiestas de María Pita de A Coruña, día a día