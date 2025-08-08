La reforma «confidencial» de Hacienda en A Coruña: 5,7 millones y 24 meses de obra

Tras años con andamios y una red para evitar los desprendimientos de la fachada, el edificio de la delegación coruñesa de la Agencia Tributaria tendrá una nueva cara a finales de 2027 o principios de 2028. Los detalles técnicos de esta obra, que acaba de salir a licitación, son «confidenciales» según apuntan los propios documentos por «razones de seguridad».

La reforma en el inmueble de Comandante Fontanes está pendiente desde hace años como consecuencia de la sustitución de la fachada en 2008, compuesta por placas cerámicas de gres fijadas a perfiles de aluminio, en lugar de mantener la original con un aplacado de granito «gris parga». En la memoria justificativa del contrato se explica que «su situación frente al mar, unida a la dureza de la climatología» provocaron la corrosión de estos elementos generando «diversos problemas de estabilidad». Para evitar este desgaste, en 2014 se instalaron unas placas verticales que cuentan con una grapa exterior y en 2019 se pudieron también unas placas horizontales. Sin embargo, al fachada hoy en día está protegida por una lona de seguridad para la protección de peatones ante posibles desprendimientos, que se revisa y mantiene periódicamente.

Proyecto para la reforma de la fachada del edificio de Comandante Fontanes. | LOC

Esta intervención tiene un presupuesto total de 5,7 millones con impuestos incluidos y cuenta con un plazo de ejecución de 24 meses. De acuerdo con fuentes de Hacienda «la reforma se hará por fases y al ser la parte externa del edificio no afectará a la labor ordinaria de la institución». Se prevé que las obras estén adjudicadas cuanto antes para poder comenzar antes de final de año.

Los objetivos de esta intervención son solucionar los problemas de estabilidad en los elementos de la fachada, mejorar el aislamiento térmico, lograr una mayor estanqueidad del exterior y conseguir un mínimo o nulo mantenimiento una vez terminadas las obras. Aunque se desconocen los detalles del proyecto, los trabajos obligarán a desmontar la cubierta actual y tendrán que reutilizar los materiales existentes siempre que estén en buen estado, además de mantener las carpinterías metálicas de las ventanas actuales.

La licencia otorgada por la Junta de Gobierno Local de A Coruña a principio de año también incluía la rehabilitación de algunos elementos estructurales en mal estado. El color de los acabados finales fue dictaminado por la comisión asesora del Plan Especial de Protección y Reforma Interior (Pepri).