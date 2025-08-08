La rotura de una tubería provoca inundaciones en Salvador de Madariaga
En esa misma zona ya hubo dos roturas de tubería que provocaron anegaciones en diciembre
La rotura de una tubería está provocando inundaciones en la mañana de este viernes en la avenida Salvador de Madariaga, a la altura de la gasolinera. Debido a este problema, el tráfico se está viendo afectado, aunque en la zona se encuentran efectivos de la Policía Local para regular el tránsito de vehículos.
Operarios de Emalcsa ya trabajan en la zona para solucionar el problema desde las 11 horas. Desde su llegada ya se ha parado el flujo de agua.
Sin embargo, en la zona ha quedado mucha tierra acumulada y diversas piedras a ambos lados de la calzada, lo que está provocando que los vehículos tengan que circular con precaución.
En esa misma zona, en el mes de diciembre, también provocó inundaciones la rotura de una tubería. Esa misma semana se volvió a registrar una nueva avería en la misma zona.
