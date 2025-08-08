Temperaturas de 26ºC este viernes en A Coruña
Con el avance de la tarde crecerán las nubes de evolución
Galicia continúa este viernes bajo la influencia de las altas presiones, con presencia de una masa de aire cálida en superficie y aire frío en altura, lo que puede provocar la presencia de nubes en altura, aunque estas no impedirán el paso del sol.
Así, se esperan en A Coruña cielos despejados en general, aunque con el avance de la tarde crecerán las nubes de evolución.
Las temperaturas no tendrán cambios significativos, con máximas de 26ºC y mínimas de 17ºC.
El viento soplará moderado del nordés en la zona de la Costa Ártabra.
Sin duda un día perfecto para disfrutar de los conciertos del Festival Noroeste.
