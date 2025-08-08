Temperaturas de 26ºC este viernes en A Coruña

Galicia continúa este viernes bajo la influencia de las altas presiones, con presencia de una masa de aire cálida en superficie y aire frío en altura, lo que puede provocar la presencia de nubes en altura, aunque estas no impedirán el paso del sol.

Así, se esperan en A Coruña cielos despejados en general, aunque con el avance de la tarde crecerán las nubes de evolución.

Las temperaturas no tendrán cambios significativos, con máximas de 26ºC y mínimas de 17ºC.

El viento soplará moderado del nordés en la zona de la Costa Ártabra.

Sin duda un día perfecto para disfrutar de los conciertos del Festival Noroeste.