«Para nós é unha alegría tocar na praia de Riazor»
O grupo musical Grande Amore tocará este venres ás 00.45 horas na praia de Riazor, dentro do festival Noroeste Estrella Galicia. A banda interpretará as cancións do seu derradeiro disco ‘III’, xunto aos seus temas máis representativos
Á. Abeledo
Agora mesmo hai un auxe moi grande coa tradifusión, pero Grande Amore céntrase máis no estilo roqueiro e tecno. Por que deciden seguir esa liña musical?
Para min é o tipo de música co que gozo máis. A parte máis roqueira e a máis punk, o tecno é o que sempre me gustou. Ao final acabo facendo música que ten que ver con iso, porque dende chaval foi o que máis me gustou e me motivou.
Identifícanse máis co xénero rock ou co tecno?
A parte máis roqueira, a punk é a que está máis desenvolta en min dende sempre. Cando empecei a escoitar música, comecei con grupos como AC/DC ou Led Zeppelin, clásicos do rock. Eu, polo menos, é a parte que teño máis presente á hora de tocar e escoitar. Aínda que logo, quen nos escoite pode ser que identifique ou non estas referencias, porque quizais se quedan máis coa parte electrónica, e non coa outra cara da peza.
Grande Amore é o seu proxecto, e conta con Clara Redondo e María Grep, que contribúen coas mesturas e a parte instrumental. Como entran a formar parte do grupo?
Foi unha cousa bastante casual, que foi pouco a pouco. Eu empecei o grupo só, ía eu coa miña caixa de ritmos. A partir de aí, houbo un momento no que me apetecía integrar a alguén de DJ, e entrou María. Despois de facer bastantes concertos María e máis eu sós, apetecíanos incorporar a alguén na guitarra para abrir o abano de posibilidades do directo, e foi aí cando entrou Clara. É curioso porque nós non eramos amigos de antes, e non nos coñeciamos de primeiras, e agora si que somos amigos.
Tocan por todo o territorio nacional. Como reacciona o público doutras comunidades á música en galego?
A xente recíbea ben, nós de momento estamos tendo unha boa acollida. Tamén fomos tocar hai pouco a Portugal, e foi bastante boa a recepción do concerto. Supoño que, aínda por enriba, se entendes as letras, como é o caso de aquí, as entenderás mellor. Pero en xeral, a proposta está entrando moi ben ou esa é a sensación que nós recibimos, non notamos que haxa moita diferenza.
Danlle moita importancia aos elementos visuais, seguen unha liña verbeneira, na que está moi presente a festa e elementos como a sobremesa. En que se inspiran para seguir esta temática?
Todo isto depende moito de Xaime Miranda, levamos currando con el dende que empezamos o proxecto, e eu incluso dende antes. Hai unha gran confianza na súa imaxinería e no seu universo que está cheo de referencias. Son ideas coas que conxeniamos, que tamén compartimos e coas que nos sentimos vinculados.
En marzo sacaron o seu terceiro disco, III, e un dos temas que ten máis aceptación é Vou pa Arzúa. Pensaban que esta canción ía ser tan importante?
Nunca sabes como se van recibir as cancións, e tampouco creo que sexa un hit internacional nin moito menos, pero si que é das que funciona mellor en directo, e gusta moito á xente. Un día que tocamos en Arzúa, cando estabamos compoñendo o disco, fomos tocar ao Pedrito, un bar de alí, e ao acabar o concerto pensamos que molaría moito facer unha canción que fixese referencia a Arzúa.
Este venres tocan no Noroeste. Que significa para vostedes tocar nun festival tan importante para A Coruña como este?
Para nós é algo moi guay, é unha alegría tocar na praia de Riazor, ademais é o noso primeiro concerto alí, e pode ser o único da nosa historia, porque é un recinto moi grande e moi importante. Eu penso que ata o momento no que esteamos subindo ao escenario non imos ser moi conscientes de que efectivamente tocamos en Riazor.
Que espectáculo teñen preparado para o Noroeste?
Intentaremos facer o mellor espectáculo, e que á xente lle guste. Cando comeza a xira dun novo disco, intentamos adecuar os temas vellos e readaptalos ao formato novo, que a xente non vexa sempre o mesmo.
