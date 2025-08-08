«Para nós é unha alegría tocar na praia de Riazor»

O grupo musical Grande Amore tocará este venres ás 00.45 horas na praia de Riazor, dentro do festival Noroeste Estrella Galicia. A banda interpretará as cancións do seu derradeiro disco ‘III’, xunto aos seus temas máis representativos

Nuno Pico, de Grande Amore, nun concerto. | LOC

Á. Abeledo

A Coruña

Agora mesmo hai un auxe moi grande coa tradifusión, pero Grande Amore céntrase máis no estilo roqueiro e tecno. Por que deciden seguir esa liña musical?

Para min é o tipo de música co que gozo máis. A parte máis roqueira e a máis punk, o tecno é o que sempre me gustou. Ao final acabo facendo música que ten que ver con iso, porque dende chaval foi o que máis me gustou e me motivou.

Identifícanse máis co xénero rock ou co tecno?

A parte máis roqueira, a punk é a que está máis desenvolta en min dende sempre. Cando empecei a escoitar música, comecei con grupos como AC/DC ou Led Zeppelin, clásicos do rock. Eu, polo menos, é a parte que teño máis presente á hora de tocar e escoitar. Aínda que logo, quen nos escoite pode ser que identifique ou non estas referencias, porque quizais se quedan máis coa parte electrónica, e non coa outra cara da peza.

Grande Amore é o seu proxecto, e conta con Clara Redondo e María Grep, que contribúen coas mesturas e a parte instrumental. Como entran a formar parte do grupo?

Foi unha cousa bastante casual, que foi pouco a pouco. Eu empecei o grupo só, ía eu coa miña caixa de ritmos. A partir de aí, houbo un momento no que me apetecía integrar a alguén de DJ, e entrou María. Despois de facer bastantes concertos María e máis eu sós, apetecíanos incorporar a alguén na guitarra para abrir o abano de posibilidades do directo, e foi aí cando entrou Clara. É curioso porque nós non eramos amigos de antes, e non nos coñeciamos de primeiras, e agora si que somos amigos.

Tocan por todo o territorio nacional. Como reacciona o público doutras comunidades á música en galego?

A xente recíbea ben, nós de momento estamos tendo unha boa acollida. Tamén fomos tocar hai pouco a Portugal, e foi bastante boa a recepción do concerto. Supoño que, aínda por enriba, se entendes as letras, como é o caso de aquí, as entenderás mellor. Pero en xeral, a proposta está entrando moi ben ou esa é a sensación que nós recibimos, non notamos que haxa moita diferenza.

Danlle moita importancia aos elementos visuais, seguen unha liña verbeneira, na que está moi presente a festa e elementos como a sobremesa. En que se inspiran para seguir esta temática?

Todo isto depende moito de Xaime Miranda, levamos currando con el dende que empezamos o proxecto, e eu incluso dende antes. Hai unha gran confianza na súa imaxinería e no seu universo que está cheo de referencias. Son ideas coas que conxeniamos, que tamén compartimos e coas que nos sentimos vinculados.

En marzo sacaron o seu terceiro disco, III, e un dos temas que ten máis aceptación é Vou pa Arzúa. Pensaban que esta canción ía ser tan importante?

Nunca sabes como se van recibir as cancións, e tampouco creo que sexa un hit internacional nin moito menos, pero si que é das que funciona mellor en directo, e gusta moito á xente. Un día que tocamos en Arzúa, cando estabamos compoñendo o disco, fomos tocar ao Pedrito, un bar de alí, e ao acabar o concerto pensamos que molaría moito facer unha canción que fixese referencia a Arzúa.

Este venres tocan no Noroeste. Que significa para vostedes tocar nun festival tan importante para A Coruña como este?

Para nós é algo moi guay, é unha alegría tocar na praia de Riazor, ademais é o noso primeiro concerto alí, e pode ser o único da nosa historia, porque é un recinto moi grande e moi importante. Eu penso que ata o momento no que esteamos subindo ao escenario non imos ser moi conscientes de que efectivamente tocamos en Riazor.

Que espectáculo teñen preparado para o Noroeste?

Intentaremos facer o mellor espectáculo, e que á xente lle guste. Cando comeza a xira dun novo disco, intentamos adecuar os temas vellos e readaptalos ao formato novo, que a xente non vexa sempre o mesmo.

