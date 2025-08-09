«El 25% de las exportaciones de Bonilla son a Estados Unidos: buscamos diversificar»

Estados Unidos supone el 25% de las exportaciones de Bonilla a la Vista, y el 6% de sus ventas totales, según explica Paula Alonso, delegada de Ventas Internacionales en la empresa coruñesa. «Es un mercado relevante», puntualiza, y las patatas de Bonilla tienen una «muy buena acogida en el segmento gourmet» estadounidense, con solicitudes de compra continuas. Los aranceles son un «encarecimiento directo» para el consumidor, pero, si quedan en el 15%, aunque «no es una buena noticia», por lo menos permitirá «planificar con más claridad». «La incertidumbre es a veces más perjudicial que un escenario definido, aunque no sea el ideal», señala Alonso.

A corto plazo, la marca mantiene su estrategia de «expansión sostenida» a nivel internacional, pero, explica la delegada de ventas, «estamos valorando hacer algún ajuste puntual o aplicar alguna medida específica para evitar un frenazo de nuestras ventas en EE UU y adaptarnos mejor a este nuevo escenario». Como parte de esta estrategia la marca está reforzando su presencia en otros mercados distintos pero con «alto potencial», en Europa, Asia, Latinoamérica y Australia, lo que permitirá «diversificar riesgos». «A pesar del contexto, mantenemos nuestras previsiones de crecimiento con cierta moderación», puntualiza Alonso, confiando «en la fortaleza de nuestra marca y en la calidad de nuestros productos para mantener la demanda».