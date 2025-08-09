Los cachés de los artistas del Noroeste suman 550.000 euros

Todos los cachés de los artistas que actúan en esta nueva edición del Festival Noroeste Estrella Galicia suman 550.000 euros. Así figura en el convenio entre el Instituto Municipal Coruña Espectáculos (IMCE) y la Diputación de A Coruña, que aportará un máximo de 242.000 euros, lo que supone un 44% del total. Se aprobó ayer en el pleno provincial por unanimidad. El Concello también cuenta con la colaboración de la Xunta en este festival y tiene como patrocinador a Hijos de Rivera.

Los cachés de este año —el precio que cobra cada artista por su actuación— superan el medio millón de euros. Unas cuentas a las que habría que sumar los gastos de maquinaria, escenarios, vigilancia y propaganda para conocer el coste real del Noroeste.

El presupuesto es ligeramente inferior al de 2022, cuando se gastaron 680.000 euros. Aquel año, el cabeza de cartel del Noroeste en la playa de Riazor fue UB40, cuyo caché fue de 175.450 euros. Fue más caro el concierto de The Pretenders en 2018, que rozó los 197.000 euros.

Este año, por ahora, se desconoce la partida que se lleva cada artista o banda, ya que en el convenio solo figura el presupuesto total de los cachés: 550.000 euros. Son 38 conciertos repartidos en seis escenarios: Riazor, María Pita, campo da Leña, plaza de Azcárraga, castillo de San Antón y O Portiño.

El cartel, sin embargo, no se conoció hasta hace apenas unos días. Preguntado sobre esto, el concejal de Cultura, Gonzalo Castro, explicó la pasada semana que para una Administración pública no es fácil contratar conciertos gratuitos ante el aumento de los cachés de los artistas en los últimos años. «De un tiempo a esta parte, nos acostumbramos mal. Nos parece que con recursos 100% públicos se pueden hacer escenarios que parece la producción de AC/DC o contar con grupos internacionales que cobran cachés de seis cifras», analizó, y señaló que, además, «desde el ámbito público es muy difícil» hacer estas contrataciones y «justificarlas».

De todos modos, reconoció que «no se trata de una razón solo económica sino de política cultural». Castro cree que el Noroeste es «un arma muy poderosa que hay que poner al servicio de grupos de nuestra ciudad y de grupos emergentes para que impulsen sus carreras». Así, la de ayer, por ejemplo, fue una jornada cargada de propuestas gallegas, como Carlos Ares, Luar na Lubre, Grande Amore o Leria.

Concesión de ayudas

El pleno de la Diputación también dio luz verde ayer la nueva Ordenanza General de Subvenciones y Transferencias de la institución provincial, que regulará la concesión de ayudas. Este paso supone simplificar la normativa existente hasta ahora. La nueva ordenanza tiene también como objetivos reforzar la transparencia y garantizar una gestión más eficiente y coordinada de las subvenciones, mejorando la claridad, la coherencia y la seguridad jurídica en la aplicación de la normativa, tanto para la ciudadanía y entidades beneficiarias como para la propia Administración. Así, con este paso, se establece un marco más claro, estable y suficiente que minimizará las diferentes interpretaciones de la normativa.