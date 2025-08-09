El Concello salda su deuda con el Puerto por la Marina nueve años después

El Concello ha saldado su deuda con la Autoridad Portuaria por la urbanización de la Marina, una actuación que se completó en 2015. Según las cuentas del Puerto de A Coruña correspondiente de 2024, fue en el pasado ejercicio cuando el Ayuntamiento abonó los 3,2 millones de euros que estaban pendientes.

El pago llega nueve años después de que se terminasen las obras. La reforma de la Marina se ejecutó en el mandato del alcalde popular Carlos Negreira. Hace una década, en 2015, con la llegada a María Pita de Marea Atlántica, el nuevo Gobierno municipal se manifestó en contra de abonar la cantidad, lo que paralizó el asunto cuatro años. Entonces argumentó que, según los jefes de los servicios de Planeamiento y de Intervención de la Edificación, los trabajos carecían de licencia municipal. La Autoridad Portuaria defendió que al desarrollarse la actuación de la Marina sobre suelo de su propiedad no precisaba de la autorización municipal para ponerla en marcha.

El asunto se enquistó durante todo el mandato de Xulio Ferreiro y lo heredó el PSOE cuando Inés Rey tomó el bastón de mando en 2019. Sin embargo, el caso nunca llegó a los juzgados porque, según informó en su día la Autoridad Portuaria, el Gobierno local le había mostrado su intención de abonar la cuantía pendiente. Fuentes municipales aseguraron el año pasado a este diario que el abono de la deuda se realizaría en 2024, y así se hizo, según las cuentas del Puerto.

Queda cerrado, tras casi una década, un capítulo de una obra que supuso la reforma de 32.000 metros cuadrados de superficie y la transformación de los antiguos jardines en un gran explanada. Esta actuación incluyó también la reordenación del tráfico, lo que generó polémica entre los vecinos de la ciudad.

Sin embargo, aunque la obra se completó en 2015, fue en enero de 2012 cuando el Concello y el Puerto firmaron un convenio para reordenar la dársena y O Parrote y más adelante acordaron una adenda destinada a ejecutar el túnel subterráneo para el tráfico y la urbanización de la superficie de la Marina. Los 3,2 millones que abonó ya el Ayuntamiento correspondían únicamente a la urbanización de la zona.

Dentro de esta actuación quedaron algunos proyectos sin ejecutar, como una pasarela peatonal a dos niveles en una esquina de la dársena pesquera.