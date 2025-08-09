«En A Coruña siempre me he sentido muy bien recibida»

La cantante y compositora Zahara actúa este domingo a las 22.00 horas en la plaza de María Pita. La artista interpretará canciones de su nuevo disco Lento Ternura, junto con temas de sus álbumes anteriores como Con las ganas, Lucha de gigantes o Hoy la Bestia Cena en Casa . El espectáculo estará acompaño de elementos audiovisuales, baile y música en directo, sin ordenadores ni secuencias.

Después de su disco PUTA, donde proyectaba su lado más crudo, las letras tenían muy presente la rabia y la agresividad, ahora saca su nuevo disco Lento Ternura, donde se centra más en el amor, la belleza y la ternura humana. ¿Por qué decide seguir un camino tan diferente respecto al disco anterior?

Lento Ternura empezó a nacer en mitad de la gira de PUTA. Después de un disco tan intenso y doloroso, sentí la necesidad de abrir una puerta distinta y escapar de esa narrativa marcada por la violencia. Estas canciones fueron mi vía de fuga, un camino hacia un lugar más luminoso desde donde poder hablar del amor, la amistad o el hogar. No se trataba de hacer lo contrario de PUTA, sino de encontrar un espacio donde encontrar la calma que ansiaba.

Lanzó Lento Ternura en febrero, ¿Está teniendo la acogida esperada?

Intento no trabajar con expectativas, porque sé que pueden acabar pesando más que el propio disco. Me quedo con lo que me devuelve la gente, la emoción en los conciertos, los mensajes que me llegan y la sensación de que estas canciones les acompañan. En ese sentido, estoy muy contenta con la acogida. Lento Ternura nació en mi habitación, entre sintes y cajas de ritmos. Ahora lo veo crecer en manos de Martí, Manuel y Mole, y en la forma en que el público lo recibe. Es precioso ver cómo esas canciones, que escribí sola, se convierten en algo compartido.

En este nuevo álbum se estrena como productora. ¿Cómo ha sido este proceso para usted?

Hasta ahora había trabajado en la producción, pero siempre acompañada de Martí Perarnau. Juntas hemos producido canciones para María José Llergo, y con él también trabajamos en todos los aspectos de los discos de juno. Sin embargo, nunca había asumido la responsabilidad de hacerlo yo sola. Venía de un disco como PUTA, que fue muy intenso y que me dejó en un lugar emocional complicado. Producir Lento Ternura fue parte del proceso de volver a encontrarme, de descubrir quién era más allá de las letras o las melodías. Fue un camino de búsqueda muy divertido y también de sufrimiento a veces. Hubo momentos complicados, con jornadas eternas de trabajo hasta conseguir el sonido que quería, pero precisamente ese esfuerzo se transformó en aprendizaje.

Hace un par de años dijo que el mundo de la música le había defraudado y estaba enfadada con él. ¿Se ha reconciliado?

Con la música estoy siempre en paz, pero la industria me sigue transmitiendo la misma sensación, y, de hecho, cada vez va a más. Siento que todo lo que envuelve la canción es más relevante y tiene más peso que la canción en sí misma. Siento que es un momento delicado y que irá a más, porque es un reflejo de la sociedad turbocapitalista en la que vivimos y en el ansia de consumir más, de tener más. Lento Ternura, de hecho, nace de ese desasosiego, de esa necesidad de parar un poco y recuperar la energía para hacer una sola cosa cada vez. Parece algo sencillo, pero si piensas cuándo fue la última vez que escuchaste un disco y eso fue lo único que hiciste, que te tumbaste, que no estabas recogiendo la casa, ni tan siquiera viajando. Sino que paraste todo, encendiste el equipo o te pusiste los cascos y escuchaste una detrás de otra todas las canciones de ese álbum. Hazte esa pregunta, el sistema quiere que produzcas y quiere que consumas, y todo lo que tenga que ver con un disfrute genuino no le interesa si no se monetiza

También habla sobre la importancia de tener un apoyo sólido, que no siempre es la familia. ¿Cuál es su apoyo más grande ahora mismo?

Muchas veces depositamos en las personas a las que amamos la responsabilidad o la obligación de tener que ser también quienes nos sanen, y no siempre es posible. Puedes amar a alguien, pero esa persona con la que conectas, a la que amas o que es de tu familia no tiene porque saber curarte y no debemos, creo, esperar que lo haga. Al final estamos poniendo demasiada responsabilidad en esos vínculos sexoafectivos, cuando su papel no es ese. Por supuesto que la familia y las amistades, el amor, nos sostienen y nos cuidan. Eso, desde luego. Pero la salud mental debería estar en manos de profesionales. Qué sucede, que el acceso a ella es limitada, complicada o cara y no todo el mundo puede permitírsela; o no todas las personas creen en ella siquiera. De hecho ahora lo que se está empezando a ver es cómo la salud mental está cayendo en manos de nuestras IAs.

Ha actuado varias veces en A Coruña, en 2021 y 2022 en el Festival Noroeste, también tocó en la sala Búnker… y ahora va a tocar en las fiestas de María Pita ¿Se siente cómoda cuando toca en A Coruña?

En A Coruña siempre me he sentido muy bien recibida. Recuerdo especialmente el concierto del Noroeste, con la playa llena y una niebla preciosa que lo cubría todo, como si el mar fuera un club de tecno, fue un concierto increíble. Y ufff.. de la sala Búnker casi no tengo recuerdos, fue hace muchísimo… pero sí que meacuerdo que siempre que he tocado aquí ha sido genial; la gente, el ambiente, pasear luego por la playa, comer aquí y disfrutar de la ciudad… Me encanta volver a A Coruña.

Un concierto en fiestas, gratuitas, para todo tipo de público ¿Qué espectáculo tiene planeado para María Pita?

En María Pita presentaré Lento Ternura junto a Martí Perarnau, Manuel Cabezalí y Xavi Molero. También hago un viajecillo por canciones de todos mis discos, recuperando algunas que hace mucho que no toco en directo. Interpretamos todo en directo, sintes, guitarras, batería y voces. No hay ordenadores ni secuencias, solo lo que sucede ahí, en el momento, y por eso cada concierto es distinto. Además de la música, cuidamos mucho lo visual, la pantalla, las luces, una cinta de andar y un policlín. Me gusta poner también el cuerpo, moverme, bailar y dejar que la puesta en escena forme parte de la experiencia. Lo que quiero es que el público no solo escuche canciones, sino que viaje conmigo desde lo íntimo hasta lo desbordante.