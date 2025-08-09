Detenido un turista tras una discusión con otro en la playa de As Lapas de A Coruña
Uno de los hombres intentó escapar por la pendiente entre el arenal y la cárcel, y fue reducido después por cinco agentes de la Policía Local
Un turista ha sido detenido esta tarde en la playa de As Lapas, en A Coruña, después de una discusión con otro en ese arenal, informaron fuentes de la Policía Local. El altercado ocurrió en torno a las seis de la tarde. Agentes del 092 tuvieron que intervenir y arrestar a uno de los implicados, al mostrar una actitud "violenta", según las mismas fuentes.
Uno de los hombres intentó escapar de la playa por la pendiente cubierta de vegetación que comunica con el paseo marítimo, a la altura de la antigua prisión provincial de la Torre. Después de no lograrlo y de caerse en varias ocasiones, fue reducido por policías locales. Según testigos presenciales, fueron necesarios cinco agentes para reducir al detenido, que fue sacado de la playa inmovilizado por cuatro de ellos, según muestran los vídeos a los que ha tenido acceso LA OPINIÓN.
