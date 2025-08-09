Doce coches aparecen con los cristales rotos en la zona de la Domus

Varios vehículos aparecieron ayer por la mañana con los cristales rotos en el entorno de la Domus, en el barrio de Monte Alto. Estaban aparcados en la calle Albert Camus, que sube frente a la fachada del museo.

Según indicó la Policía Nacional a este diario, fueron al menos 12 los vehículos a los que se les fracturaron las ventanillas durante la noche. En uno de los vehículos también aparecieron restos de sangre.

Los agentes se centraron en la jornada de ayer en localizar a los propietarios para informarles de los sucedido y comprobar si puede haber algún coche más afectado, aunque fuentes policiales aseguraron que, por ahora, no hay detenidos.

El interior de algunos coches afectados por este incidente estaba revuelto, así que podrían haber sido objeto de algún robo durante la noche.