Tuvieron como referentes a los chefs gallegos de vanguardia, de quienes aprendieron en showcookings o en las clases cuando se estaban formando en el Centro Superior de Hostelería de Galicia, en Santiago. Los coruñeses Manu Núñez, de los restaurantes Besta y Batea en Barcelona, y Miguel Vidal, con Morgana y Bancal en Madrid, son las recientes incorporaciones de la selecta agrupación de cocineros gallegos Nove, que integra por primera vez a miembros que hacen cocina gallega fuera de nuestras fronteras. Su contribución a la expansión de la marca Galicia y su defensa de los productos y productores gallegos justifica esta decisión de los cocineros y cocineras de Nove, que suma ahora 29 miembros, entre los cuales figuran 11 restaurantes con estrella Michelin (dos de ellos con doble estrella) y con 33 soles Repsol.

Para ambos entrar en este distinguido club es un sueño cumplido y motivo de orgullo, «sobre todo que hayan cambiado las bases para acogernos», expresa Manu Núñez, quien fue alumno de Pepe Vieira en la escuela en Santiago y durante un año recibió clases de Iñaki Bretal, dos insignes de Nove, además de haber colaborado con el grupo durante un año en el proyecto Nave Nove en Oporto.

La esencia gallega está presente en los fogones y en las despensas de estos dos jóvenes cocineros, en el caso de Manu Núñez combinada con gastronomía catalana y en las cocinas de Miguel Vidal, con toques asiáticos y latinoamericanos que conforman su concepto de cocina viajera con alma gallega.

Embajadores coruñeses de la cocina gallega de vanguardia / LOC

Manu Núñez: entre dos mares

Nacido en Sada, Manu Núñez, de 40 años, llegó a Barcelona en 2013 tras haber estado en restaurantes en Londres, Luxemburgo y Alemania. En 2014 montó el Arume en la ciudad condal y cuatro años después decidió someterse a un reciclaje profesional en Estocolmo, donde tuvo la oportunidad de vincularse a la cocina nórdica experimentando en varios proyectos de diferentes estilos, desde conceptos más bristó a restaurantes de dos estrellas Michelin.

El cocinero de Sada Manu Núñez y, abajo, una de sus propuestas gastronómicas de su restaurante Batea de Barcelona | LOC

La experiencia escandinava fue determinante para montar en Barcelona en 2020 Besta, junto al chef catalán Carles Ramon, vinculado a Galicia al haber trabajado un par de años aquí. «Teníamos la conexión gallega y catalana, nos interesaba plasmar en una carta las despensas de los dos territorios, pero muy relacionadas con el mundo del mar, por eso definimos la raíz de nuestro concepto como cocina entre dos mares», explica Manu Núñez.

Ambas cocinas, la catalana y la gallega, combinan muy bien porque «no se solapan entre ellas y tienen mucha calidad» , explica Núñez. Productos del mar y la huerta protagonizan el menú de 14 platos en el que no está presente la carne y en el que se explora el concepto de mar y montaña, muy común en la gastronomía catalana. A Besta, ubicada en la calle Aribau, se le sumó años más tarde Batea, también en el Ensanche barcelonés, encuadrado dentro de la estructura del emblemático hotel Avenida Palace, donde se alojaron los Beatles, pero con entrada independiente. En este último se desarrolla un concepto de cocina más informal y rústica, con platos más cambiantes concebidos para compartir, mientras que en Besta se ofrece un menú degustación en un ambiente más gastronómico. «Son dos formas diferentes de acercarse al mismo producto», comenta Manu.

La esencia gallega la pone la despensa y el chef de Sada. «Tiro de los sabores de mi infancia (mi madre es de Noia), sobre todo del mar y le doy mi toque; por ejemplo los berberechos los aliño con un aceite de pino, algo que vi en Suecia, donde no tratan el marisco con laurel». Hace también una «labor didáctica» al incorporar productos no tan conocidos fuera de Galicia, cono el ameixón, el carneiro, el longueirón o la zamburiña negra, «la de verdad, no la volandeira». También introduce quesos de vanguardia diferentes a los de Ulloa, Cebreiro o San Simón, y vinos como el de Betanzos, de donde serán los grandes caldos de España en un futuro, según auguró recientemente el prestigioso enólogo Raúl Pérez. Filloa de alga codium con gamba roja de Barcelona y piel de pollo es uno de los platos icónicos en Besta y Batea, junto a otras propuestas como bogavante con picaña, tortilla de Betanzos con topping de gamba y velo de panceta o moluscada de mariscos gallegos trabajados con una emulsión de pino. «Partimos de la base de que la cocina gallega en el imaginario colectivo en España representa unos valores muy fuertes de honestidad, calidad, frescura, abundancia y sabor. Aprovechamos esos valores y la modernizamos para ocupar un nicho de mercado diferente al que ocupan la mayoría de los restaurantes gallegos fuera de Galicia», resume Núñez.

Miguel Vidal, cocina viajera con alma gallega

El coruñés Miguel Vidal, de 37 años, descubrió en su adolescencia su pasión por los fogones y, aunque se decantó por estudiar Derecho en Santiago, donde era el cocinillas de la pandilla, cambió la facultad por la escuela de hostelería animado por su padre, juez de profesión.

Embajadores coruñeses de la cocina gallega de vanguardia / LOC

Comenzó su trayectoria profesional en el Parador de los Reyes Católicos y en restaurantes en su ciudad natal, pero enseguida se fue a Canarias e Inglaterra, alternando su trabajo con viajes y cursos de cocina en diferentes países. Recaló en Madrid, en las cocinas de DiverXo, donde aprendió de Dabiz Muñoz a dominar los sabores y conseguir el umami en cada plato. En 2017 abrió Morgana, en el barrio de Chueca, y desde entonces no ha parado de expandir sus negocios, primero fundando el obrador de empanadas Mai e Matucha, funcionando como chef ejecutivo de los restaurantes Voltarei, en Vigo y desde hace unos días en la ría de Aldán, y desde hace unos meses como jefe de cocina del Bancal (antiguo Seeds), en plena calle Serrano, en el corazón del barrio de Salamanca. Es también profesor del Mom Culinary Institute, premio Gastronomía de Galicia en 2021 y ganador del premio a la mejor empanada del Madrid Fusión 2025.

«Tengo una agenda muy ajetreada», comenta. «Trabajo también mucho el tema de ser embajador de la cocina gallega y hago todo tipo de showcookings y ponencias», añade. Hacer patria es algo que lleva haciendo desde que llegó a Madrid. «Desde el principio me dije ‘hay que sacar pecho de lo que tenemos en Galicia’; y es que iba a tomar carnes por ahí y decía ‘lo nuestro es mejor’. Con el pescado, igual. Así que empecé a trabajar con producto y proveedores gallegos y, para diferenciarme del resto de cocineros gallegos en Madrid y ofrecer algo nuevo al público que conoce muy bien Galicia de veranear ahí, le doy a la cocina tradicional gallega un giro; juego con el producto y le doy esos toques que aprendí de la cocina asiática o de la latinoamericana, por ejemplo». Cocina viajera con alma gallega es la mejor definición de la propuesta culinaria del chef Miguel Vidal.

En Bancal, que ocupa un elegante palacete, el comensal puede acceder a una propuesta más gastronómica a través de menús que rondan los 87 euros y que incluyen platos como el rodaballo a la brasa servido con un pilpil emulsionado de jalapeño, pimiento de Padrón, lima y pomelo, la torrija salada de picaña de vaca con caviar, la parpatana (cuello) de atún rojo o las croquetas de alta expresión de jamón de bellota, nominadas a ser las mejores en Madrid Fusión el próximo año.

En Morgana, situado en la calle Libertad, en el barrio de Chueca, la propuesta es más informal, ronda los 40 euros e incluye sugerencias como el pulpo a la brasa, el brioche de cocido gallego o el minicroissant de atún rojo.

Sus empanadas no faltan en sus locales, siendo la más demandada la que obtuvo el premio en Madrid Fusión y de la cual no tiene problema en desvelar su secreto: «Es de cocido gallego, hecho en una olla a fuego lento; desmigo todos los vegetales y las carnes y los meto en una masa fina, como la que se suele hacer en A Coruña y en Vigo», relata.

Llegar a donde se encuentra ahora es parte del plan que Miguel Vidal tiene en mente desde que tenía 25 años. «A Madrid le debo mucho, me ha dado muchas cosas, pero mi meta es regresar a Galicia en cuanto los negocios puedan funcionar sin mi presencia aquí y abrir un restaurante ahí», reconoce el coruñés. De momento se conforma con cocinar en Galicia en cuanto tiene ocasión, como en el evento del pasado 8 de agosto en el Makkan de Oleiros.