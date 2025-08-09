La federación vecinal apoya a la Universidad para ofertar Medicina

La Federación de Asociacións Veciñais da Coruña e a súa Área Metropolitana apoya a la Universidade da Coruña en su propuesta de implantar el Grado de Medicina en la ciudad.

«Se trata de una iniciativa que consideramos estratégica para el desarrollo educativo, sanitario y social de nuestra ciudad y de su área metropolitana», explica la entidad, que defiende que A Coruña cuenta «con un ecosistema sanitario consolidado, con infraestructuras y personal cualificado que la convierten en un lugar idóneo para acoger estudios de Medicina».

La federación considera, como lo ha hecho también el Pleno por unanimidad, que la facultad contaría con una buena base para la práctica clínica, toda vez que en la ciudad están no solo el Complexo Hospitalario Universitario A Coruña (Chuac) sino también el Inibic, que servirían de apoyo a las clases teóricas.

«La necesidad de este nuevo grado es evidente. Cada año, miles de jóvenes gallegos con vocación médica se quedan sin plaza en Galicia y se ven obligados a buscar formación fuera o en centros privados. Esta carencia de plazas, junto con la previsión de jubilaciones masivas en la próxima década —alrededor del 30 % del personal médico—, hace urgente la ampliación de la oferta pública de formación sanitaria», reclaman.