Las ‘food trucks’ de A Coruña apoyan el control sanitario: «Jugamos con la salud de la gente»

Tras el brote de salmonela ocurrido en julio en el Trasan Fest, que dejó a más de un centenar de personas afectadas, la Xunta ha anunciado que elaborará una normativa efectiva para regular la actividad de las food trucks en Galicia. Para ello, hará un censo de estos puestos ambulantes con inspecciones periódicas y un régimen sancionador que puede alcanzar los 600.000 euros en los casos más graves. La norma no molesta a los profesionales del sector en A Coruña, sino que la aplauden y la apoyan.

Eso sí, algunos también reclaman «igualdad de condiciones» y más facilidades para operar en el espacio público. Este es el caso de Benjamín Bornia Aguilar, propietario de Misco-Midas Food Truck, con base en Bergondo: «Empezamos en 2016, ahora tenemos cuatro unidades y vamos a todo tipo de eventos, desde bodas hasta festivales», explica. Su modelo es versátil, con opciones que van desde comida mexicana hasta italiana, y una fuerte presencia en citas musicales y culturales, como Castelo Conta, Flores Rock o Guísamo Folk.

«La nueva normativa me parece genial, pero que nos regulan para dejarnos estar en la calle», expone. Recuerda que en Canarias, su tierra natal, «pagas una tasa y puedes ponerte en dos o tres sitios». Aquí, en cambio, se queja: «No podemos estar en sitios público». Subraya que el problema no son las food trucks, sino la falta de profesionalización: «En las fiestas populares hay gente cocinando sin formación, haciendo churrascadas o sardiñas sin estar dados de alta en ningún lado».

Desde Os Tigres on the Road by Bristol, María Cancela ofrece otra perspectiva en cuanto a las zona de trabajo, pero favorable al refuerzo de controles. La hostelera se lanzó a este mundillo tras una amplia experiencia en el sector: «El Bristol cumple 30 años y Os Tigres lo cogimos hace una década, que llevaba años con otros dueños. La food truck nació para unir nuestra experiencia gastronómica con el mundo de la música», señala. Adaptan su oferta a cada ocasión, hamburguesas y perritos en festivales, o callos y pulpos en bodas. Su unidad es eléctrica y cuentan con una cocina equipada como la de cualquier restaurante.

María entiende que no les permitan ponerse en cualquier lado: «No puede hacer lo que quiera cada uno en la vía pública y menos si estás dando de comer. Debe haber unas normas». Aplaude que haya un mayor control sanitario a raíz de lo ocurrido: «Jugamos con la salud de la gente. A las temperaturas de verano, si haces mal las cosas es un peligro».

También desde A Coruña, Aitor Becerra, de Carnivale Burger, insiste en la importancia de hacer bien las cosas: «No quiero señalar a nadie, pero sí estamos a favor de todo lo que ayude a mejorar la seguridad alimentaria». Su negocio es una de las hamburgueserías más prestigiosas de la ciudad y su área, donde tienen tres locales. Se expandieron con una food truck y están en eventos como The Champions Burger, con el que estarán próximamente en A Coruña: «En estos festivales ya hay mucho requisitos y tienes que tener muchos permisos», explica.

De participar en eventos por toda España, explica que Galicia está algo atrasada en este ámbito: «El registro ambulante aquí todavía está en el aire, mientras que en otros sitios ya se exige más». Insiste que en verano el reto es mayor: «Si no tratas bien los productos o los dejas al sol, el riesgo es enorme».