Ocio y cultura
¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del sábado 9 de agosto
Conciertos del Noroeste, el certamen de Habaneras, charlas literarias, exposiciones de artistas... Consulta la agenda del día y haz tus planes
Clausura del Certamen de Habaneras
19.30 horas | Última actuación de las Habaneras con la Coral Polifónica de Bergantiños, Coral Polifónica de Meira y Coral Polifónica Follas Novas. Es gratuito.
Plaza de María Pita
Mercado de la Cosecha, en O Portiño
Desde las 12.00 horas | La cita también tendrá música: Raphael de la Ghetto (13.00 horas) y Señora DJ (16.30 horas). Hay talleres y propuestas de proximidad.
O Portiño
Productos y objetos artesanos en Mostrart
Desde las 11.00 horas | Diferentes artesanos se citan en esta feria para exponer sus creaciones y venderlas. Se pueden encontrar joyas, bolsos, accesorios o ropa.
Jardines de Méndez Núñez
Últimos días de la Feria del Libro
Desde las 11.00 horas | Mañana cierra la Feria del Libro, en la que se pueden encontrar casetas de diferentes librerías que ofrecen libros de todo tipo. Hacen descuento del 10%.
Jardines de Méndez Núñez
Guadi Galego, Siloé y The Vaccines, en Riazor
21.00 horas | La segunda y última jornada del Noroeste en la playa de Riazor cuenta con Guadi Galego (21.00), Siloé (22.30) y The Vaccines (00.00)
Playa de Riazor
Presentación del libro de Llerena Perozo
18.30 horas | Este penúltimo día de la Feria del Libro cuenta con varios autores. Entre ellos, Llerena Perozo, que presenta Os anos tranquilos.
Jardines de Méndez Núñez
