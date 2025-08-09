¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del sábado 9 de agosto

Clausura del Certamen de Habaneras

19.30 horas | Última actuación de las Habaneras con la Coral Polifónica de Bergantiños, Coral Polifónica de Meira y Coral Polifónica Follas Novas. Es gratuito.

Plaza de María Pita

Mercado de la Cosecha, en O Portiño

Desde las 12.00 horas | La cita también tendrá música: Raphael de la Ghetto (13.00 horas) y Señora DJ (16.30 horas). Hay talleres y propuestas de proximidad.

O Portiño

Productos y objetos artesanos en Mostrart

Desde las 11.00 horas | Diferentes artesanos se citan en esta feria para exponer sus creaciones y venderlas. Se pueden encontrar joyas, bolsos, accesorios o ropa.

Jardines de Méndez Núñez

Últimos días de la Feria del Libro

Desde las 11.00 horas | Mañana cierra la Feria del Libro, en la que se pueden encontrar casetas de diferentes librerías que ofrecen libros de todo tipo. Hacen descuento del 10%.

Jardines de Méndez Núñez

Guadi Galego, Siloé y The Vaccines, en Riazor

21.00 horas | La segunda y última jornada del Noroeste en la playa de Riazor cuenta con Guadi Galego (21.00), Siloé (22.30) y The Vaccines (00.00)

Playa de Riazor

Presentación del libro de Llerena Perozo

18.30 horas | Este penúltimo día de la Feria del Libro cuenta con varios autores. Entre ellos, Llerena Perozo, que presenta Os anos tranquilos.

Jardines de Méndez Núñez