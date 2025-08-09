Largas colas para conocer el nuevo Starbucks de la calle Real
La recaudación del primer día será para la asociación coruñesa de Esclerosis
Starbucks, la cadena multinacional estadounidense de cafeterías, inauguró ayer su nuevo establecimiento en el centro de la ciudad. El local, que está situado en la esquina de la Rúa Nova con calle Real, generó mucha expectación en su apertura, por lo que se formaron largas colas ya desde las diez y media de la mañana. La empresa obsequió a los 100 primeros clientes con una bolsa con una ilustración de A Coruña y una caja con una taza y un paquete de café. En sus redes sociales anunció que la recaudación del primer día se destinará a la Asociación Coruñesa de Esclerosis Múltiple.
Una de las claves de la reforma ha sido la recuperación del bajo original del edificio, de manera que la imagen exterior va en sintonía con el resto del inmueble. Por ahora no se ha retirado el andamio de Rúa Nova, así que no se puede ver la obra al completo.
