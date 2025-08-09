Llama a un supermercado para que le desatasquen el baño

Los supermercados nacieron para reunir en una misma tienda los productos que antes se vendían en muchos lugares diferentes, pero algunos vecinos de nuestra ciudad llevan esta visión del servicio al cliente más allá de lo razonable. Una mujer llamó a un súper coruñés pidiendo que le mandasen a alguien para desatascar el baño y, cuando le explicaron que esto no era factible, ella insistió, señalando que entre sus repartidores tienen personal que le puede cumplir el servicio. Coartada esta visión holístico-ecuménica de las obligaciones del supermercado ante la ciudadanía, recordamos a nuestros convecinos que cada empleado hace la labor por la que cobra, y que si quieren un servicio especializado, contraten a un profesional.