La música gallega llena Riazor

El Noroeste desembarcó este viernes en la playa de Riazor con tres conciertos en clave gallega: Luar na Lubre, Carlos Ares y Grande Amore.

Carlos Ares, ayer, en Riazor. / Casteleiro/ Roller Agencia

La música arrancó con la sesión vermú en el Campo de la Leña con Gustavo Almeida, para después trasladar los conciertos en la plaza de Azcárraga, donde pasaron por el escenario grupos como Roda Door, Leira, McEnroe o Doctor Snob hasta arrancar por fin a las 21.00 horas con la música de Carlos Ares en el arenal.

El público durante el concierto de Carlos Ares. | Casteleiro/Roller Agencia

Además de los conciertos, también se estrenó el espacio en O Portiño para el Mercado de la Cosecha. Hasta allí se acercaron docenas de personas para conocer de primera mano los proyectos de Airas Moniz, Calabizo, Cortes de Muar, Versos da Ruda, Galo Celta, A Castrexa, Os Biosbardos, Mariñeiras Daveiga, Ecocelta y Horta da Lousa y disfrutar de las catas y talleres que ofrecieron durante toda la tarde, mientras disfrutaron de la música de Rapariga DJ.

El Mercado de la Cosecha en O Portiño. | Iago López/ Roller Agencia

Carlos Ares metió a todo el mundo en La Boca del Lobo, rodeado de su banda y arrancando con la canción Días de Perros. El coruñés quiso dedicar el concierto a Nonito Pereira, una de las primeras personas que le ayudó en el mundo de la música, y aseguró que el Noroeste «es un festival muy importante para mí». Tampoco se olvidó de su anterior disco, tocando los temas como Peregrino y Páramos, los más coreados del concierto.

Luar na Lubre fue el plato fuerte de la noche. El grupo folk coruñés deleitó a todo el arenal con clásicos como Chove en Santiago e incluso invitó a subir al escenario a la banda Airiños de Fene. Pero las canciones que verdaderamente emocionaron al público de Riazor fueron las más emotivas como Camariñas o O Son do Ar.

La noche terminó con mucha energía con Grande Amore, en un concierto donde Nuno, Clara y María pusieron a todo el mundo a saltar con canciones como Vou pa Arzúa o Pelea y donde la arena acabó en todos sitios tras los pogos de Ontes fun moi malo.