Rescatan a dos personas tras caer a una zanja en Novo Mesoiro

Los Bomberos de A Coruña acudieron este sábado por la tarde, a las 16.00 horas, al parque de Novo Mesoiro tras recibir el aviso de que dos personas necesitaban ayudar porque estaban atrapadas en una zanja. Los bomberos procedieron al rescate de las dos personas, que sufrieron heridas leves. En el operativo participaron también Policía Local y 061.