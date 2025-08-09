Rescatan a dos personas tras caer a una zanja en Novo Mesoiro
Necesitaron ayuda de los bomberos para poder salir
A Coruña
Los Bomberos de A Coruña acudieron este sábado por la tarde, a las 16.00 horas, al parque de Novo Mesoiro tras recibir el aviso de que dos personas necesitaban ayudar porque estaban atrapadas en una zanja. Los bomberos procedieron al rescate de las dos personas, que sufrieron heridas leves. En el operativo participaron también Policía Local y 061.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- La nueva cara prefabricada de Cuatro Caminos en A Coruña: «de una calidad arquitectónica indudable»
- Ginkgo posee cerca de la mitad de las fincas urbanas de la zona de As Xubias, en A Coruña: estos son los terrenos
- Los socorristas sacan del agua a un bañista en parada cardiorespiratoria en la zona de las Esclavas, en A Coruña
- La programación de las Fiestas de María Pita de A Coruña, día a día
- Noites do Porto: los primeros confirmados agotan entradas
- La despedida de una tienda ‘de película’ en A Coruña
- Starbucks anuncia su fecha de apertura en el centro de A Coruña y dará regalos a los primeros clientes
- Así es el 'Park Güell coruñés': fue construído en el siglo XIX y es de acceso gratuito