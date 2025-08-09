Sábado con posibles nieblas matinales y tarde despejada en A Coruña

Este sábado se mantiene la influencia anticiclónica que caracterizó el tiempo de los últimos días en A Coruña, aunque con cierta inestabilidad atmosférica.

En la mañana es probable que existan nieblas en el litoral de A Coruña. Sin embargo, con el avance del día el cielo quedará despejado.

Las temperaturas no experimentarán cambios significativos y en la ciudad se esperan 25ºC de máxima, un grado más que este viernes. Las mínimas serán de 18ºC.

El viento soplará fuerte del Nordés en todo el litoral entre Estaca de Bares y Fisterra.