A Silva estrena parque infantil y espacio multideporte

El barrio de A Silva estrena nuevo parque infantil, con juegos adaptados para niños de entre tres y doce años, en la zona trasera del centro cívico del barrio. La alcaldesa, Inés Rey, acudió este viernes para visitar las obras. Se ha instalado, entre otras cosas, un carrusel inclusivo para sillas de ruedas, como el de Méndez Núñez. La rehabilitación del espacio se completa con una pista multideporte en la que se puede jugar a fútbol sala y baloncesto.