Los socorristas retiran carabelas de las playas de Riazor y Orzán
El baño no está prohibido pero sí se recomienda extremar precauciones
La bandera de las medusas volvió a ondear este sábado en las playas de Riazor y Orzán por la aparición de las carabelas portuguesas. Se permitió igualmente el baño, pero extremando las precauciones para evitar el contacto con ellas.
Los socorristas, con una bolsa y guantes, se dedicaron a recorrer la orilla para recoger carabelas, fácilmente distinguibles porque tienen un color morado. Desde hace unos años, es habitual que este tipo de animales aparezcan en los arenales coruñeses en el mes de agosto. Este fenómeno está relacionado inevitablemente con el cambio climático y la subida de temperaturas de las aguas.
En caso de contacto con las carabelas se recomienda no frotar la zona, enjuagar con auga de mar, retirar tentáculos visibles con pinzas o guantes, aplicar calor y, en caso de reacción alérgica, acudir a un centro médico inmediatamente.
- La nueva cara prefabricada de Cuatro Caminos en A Coruña: «de una calidad arquitectónica indudable»
- Ginkgo posee cerca de la mitad de las fincas urbanas de la zona de As Xubias, en A Coruña: estos son los terrenos
- Los socorristas sacan del agua a un bañista en parada cardiorespiratoria en la zona de las Esclavas, en A Coruña
- La programación de las Fiestas de María Pita de A Coruña, día a día
- Noites do Porto: los primeros confirmados agotan entradas
- La despedida de una tienda ‘de película’ en A Coruña
- Starbucks anuncia su fecha de apertura en el centro de A Coruña y dará regalos a los primeros clientes
- Así es el 'Park Güell coruñés': fue construído en el siglo XIX y es de acceso gratuito