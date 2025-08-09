Los socorristas retiran carabelas de las playas de Riazor y Orzán

La bandera de las medusas volvió a ondear este sábado en las playas de Riazor y Orzán por la aparición de las carabelas portuguesas. Se permitió igualmente el baño, pero extremando las precauciones para evitar el contacto con ellas.

Los socorristas, con una bolsa y guantes, se dedicaron a recorrer la orilla para recoger carabelas, fácilmente distinguibles porque tienen un color morado. Desde hace unos años, es habitual que este tipo de animales aparezcan en los arenales coruñeses en el mes de agosto. Este fenómeno está relacionado inevitablemente con el cambio climático y la subida de temperaturas de las aguas.

Una carabela en la arena / IAGO LOPEZ/ROLLER AGENCIA

En caso de contacto con las carabelas se recomienda no frotar la zona, enjuagar con auga de mar, retirar tentáculos visibles con pinzas o guantes, aplicar calor y, en caso de reacción alérgica, acudir a un centro médico inmediatamente.