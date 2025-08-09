El tenor Oreste Cosimo debutará en A Coruña
A Coruña
El tenor italiano Oreste Cosimo debutará en A Coruña dentro de la Temporada Lírica representando a don José en la obra Carmen. El cantante se incorporará este lunes a los ensayos sustituyendo a Brian Michael Moore, que finalmente no podrá hacer el papel por motivos personales.
Cosimo fue estudiante de la Accademia del Teatro alla Scala , donde compartió aula con artistas del calibre de Renato Bruson o Gregory Kunde. En A Coruña, compartirá escena con Sofija Petrovic en el rol de Carmen.
