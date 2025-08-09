El tráfico de tren del puerto de A Coruña cae un 80% en 15 años, pero se necesita para ganar clientes

El tren es un medio minoritario para transportar las mercancías que entran y salen en los muelles coruñeses, y cada vez lo es más. En 2004 las vías férreas transportaban más de 700.000 toneladas vinculadas al puerto, y en 2009 se rozaban las 900.000, pero el cierre de la central térmica de Meirama en 2019, y del tráfico de carbón destinada a ella, desplomó las estadísticas. Ese año la cifra cayó hasta unas 374.000 toneladas, y en 2024, siempre según los datos de las memorias de la Autoridad Portuaria, fueron menos de 193.000, menos del 1,3% del total. El descenso ha sido de más del 78% en 15 años, pero la Autoridad Portuaria planea mantener la vía férrea a los muelles interiores y señala que la conexión con el puerto exterior de punta Langosteira, ahora en construcción, es «básica» para conseguir nuevos clientes.

Uno de ellos es Exolum, líder en Europa en transporte y almacenamiento de productos refinados, químicos y biocombustibles y que acaba de pedir 120.000 metros cuadrados en punta Langosteira, que, de plasmarse, sería la mayor concesión hasta la fecha. En su proyecto, señalan fuentes del Puerto, se incluye una conexión por tren.

Y contar con ferrocarril, según indica la Autoridad Portuaria, es «importantísimo» para clientes ya existentes. Cuando haya tren allí se podrán trasladar mercancías que, siempre según el Puerto, se mueven por tren desde los muelles interiores, como el bioetanol o determinados cereales, y hay empresas que utilizan tren, como la ourensana Coren.

Actualmente el tránsito ferroviario de mercancías es mucho menor que el que se realiza por carretera, que se acercó a los 4,4 millones de toneladas en 2024, multiplicando por 23 las mercancías ferroviarias. Pero si hay tren en Langosteira algunos productos que ahora se trasladan en camiones podrían pasar a moverse por tren: desde el Puerto coruñés ponen el ejemplo del clínker, un producto usado para fabricar cemento. Además, «amplías el radio de acción» al que puedes hacer llegar los bienes, al ser más barato que el camión a largas distancias. «Los puertos ahora son plataformas intermodales», defiende la Autoridad Portuaria.

Conexión para 2027

En la memoria de 2024, el presidente de la Autoridad Portuaria, Martín Fernández Prado, defiende que el tren a punta Langosteira permitirá mejorar «la competitividad de la dársena y de las empresas operadoras». El año pasado las obras, financiadas con fondos Next Generation, tuvieron «un avance importantísimo» y pueden concluir a finales de 2026, con la vista puesta en que los trenes empiecen a circular a inicios de 2027.

El Puerto, junto con Estado, Xunta, Concello, Adif y Puertos del Estado, está tramitando un concurso para diseñar la remodelación de los muelles interiores (una amplia porción de la fachada marítima de la ciudad, desde la plaza de Ourense hasta la playa de Oza). Aunque los proyectos no están cerrados, se estudiará mantener las vías férreas que van a la estación de San Diego o ampliarlas, tanto para mantener el tráfico de mercancías como para abrirlas al movimiento de pasajeros.