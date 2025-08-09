La Universidade, en un proyecto europeo de eólica marina

La Universidade da Coruña (UDC) participa en un proyecto europeo para impulsar la eólica marina flotante en el Atlántico.

Personal investigador del Centro de Investigación en Tecnologías Navales e Industriales (Citeni) y del Centro de Innovación Tecnológica en Edificación e Ingeniería Civil (Citeec) participa en el proyecto Atlantic Offshore Tech.

El equipo de la UDC lidera el estudio de las necesidades tecnológicas para la implantación de parques experimentales de eólica marina flotante en el arco atlántico.

El proyecto cuenta con un presupuesto total de 2,4 millones de euros, de los cuales 1,8 millones están cofinanciados por el programa Interreg Espazo Atlántico a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder).

«Este proyecto nos permite aportar desde la Universidad soluciones reales para que la energía eólica marina flotante deje de ser un horizonte y se convierta en una infraestructura experimental viable», explica Vicente Díaz, investigador principal del proyecto por parte de la UDC. «Desde el Citeni, estamos analizando las barreras técnicas actuales para que las plataformas experimentales puedan comenzar a operar en el menor tiempo posible», según comenta el investigador en una nota enviada por la UDC .