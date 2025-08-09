La Xunta pide transparencia a Galivivienda con sus socios
Insta a la cooperativa a que facilite información a los miembros para que puedan decidir su futuro
El Instituto Galego de Vivenda e Solo pide transparencia a la cooperativa Galivivienda para que los socios, que se unieron para tener una vivienda de alquiler social en Xuxán de la que poder disfrutar durante los próximos cincuenta años, cuenten con toda la información para decidir sobre su futuro. El consejo rector de Galivivienda solicitó a los miembros de la cooperativa que se cambiasen de entidad para facilitar su acceso a la financiación. Eso derivó en que los socios estén ahora en una entidad que no tiene derecho a construir en las parcelas que la Xunta cedió para este fin.
Galivivienda pidió a sus miembros que se cambiasen de nuevo de entidad y que aceptasen los acuerdos ya tomados, uno de ellos establece que el capital social que deben aportar ascienda a 63.000 euros, 10.000 más que en el plan inicial. La cooperativa carece de financiación.
