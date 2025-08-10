Activado el aviso amarillo por altas temperaturas en A Coruña y comarca
Se superarán los 30ºC en el área
La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha informado de un episodio adverso por altas temperaturas que se producirá en la tarde de este domingo en gran parte de Galicia.
En algunas zonas, como la de Valdeorras o la del Miño en Ourense, está activada la alerta roja durante estas horas. La naranja también se ha activado en el interior de la provincia de A Coruña, la cuenca del Miño en Pontevedra, la montaña de Lugo así como el sur de Lugo y de Ourense.
Mientras, en la zona de A Coruña y comarca, se ha activado el aviso amarillo por este fenómeno meteorológico. Esta precaución se ha puesto en marcha durante la tarde de este domingo, puesto que en la ciudad y comarca se superarán los 30ºC. La Costa da Morte desde Camariñas hasta Fisterra es la única zona de la provincia que se salva de este aviso.
Ante esta situación, recomiendan seguir las normas básicas de autoprotección ante episodios de calor extremo.
