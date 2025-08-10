Alvedro recuperará la conexión con Bilbao durante las obras de Lavacolla

El aeropuerto de A Coruña recuperará, aunque solo momentáneamente, su ruta con Bilbao en la próxima primavera. En realidad son los que hay normalmente desde Santiago pero que se trasladan a Alvedro por las obras de reasfaltado del aeropuerto santiagués. Estos trabajos se realizarán del 23 de abril al 27 de mayo, 35 días en los que la terminal compostelana permanecerá cerrada 24 horas.

Este cierre obliga a hacer una reorganización y algunos vuelos se derivarán a Alvedro. Así, en la página web de Air Nostrum ya están cargados los vuelos entre A Coruña y Bilbao a partir del 27 de abril, con dos vuelos diarios de lunes a jueves y una salida los viernes. Hay opciones por trayecto de entre 57 y 78 euros.

Esta ruta funcionaba bien en Alvedro, pero Volotea la eliminó en enero de 2024. Dos años antes, esta conexión, según datos de Aena, movía un total de 26.608 pasajeros, con una ocupación media del 80%. Durante 2023, las estadísticas fueron a mejor, con una cifra récord de 3.011 pasajeros en julio. De hecho, solo en enero y febrero se bajó de los 2.000 viajeros. La ruta ya había alcanzado en noviembre los 26.807 viajeros, pero ni siquiera eso ayudó a su permanencia.

Algo parecido ocurrió con la ruta de Sevilla, que registraba un alto porcentaje de ocupación pero Vueling decidió cancelarla en 2022 tras 15 años operativa.