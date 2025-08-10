Alvedro respira aliviado con la nueva operación de venta de Air Europa

El aeropuerto de A Coruña seguirá contando con uno de sus motores principal para el futuro. Y es que a pesar de la competencia del AVE o la escasez de rutas, esta semana ha despejado una de las incógnitas clave sobre su porvenir con Air Europa. El proceso de venta de la compañía, líder en Alvedro, añadió un nuevo capítulo con la oferta confirmada por parte de Turkish Airlines para hacerse con el 25% de la misma por 275 millones de euros. Lo hace exactamente un año después de que International Airlines Group (IAG), matriz de Iberia, renunciase a su compra debido a las trabas impuestas por Bruselas. Esa absorción habría eliminado la competencia entre las dos compañías que conectan Alvedro con Madrid. A su vez, los consorcios de Air France-KLM y Lufthansa se habían retirado de la puja en la última semana al no poder igualar la oferta otomana.

La decisión tiene un impacto vital para el aeropuerto de A Coruña y su conectividad, ya que opera actualmente cuatro vuelos diarios con Madrid. Si bien es cierto que también une la capital con otras ciudades peninsulares como Alicante, Málaga y Valencia; todas ellas cuentan con vuelos a las principales terminales del continente.

Air Europa ha logrado tras la pandemia el sorpasso a Iberia no solo en A Coruña sino también en Vigo y Bilbao. La singularidad gallega, con una importante falta de conexiones a grandes urbes sin pasar por Barajas, contrasta con el caso vizcaíno. Este año el aeropuerto de Loiu ha logrado sumar once nuevas rutas incluyendo Estocolmo, Budapest o Luxemburgo, entre otras. Sin embargo, en A Coruña combina un flujo de viajeros hacia la propia capital y en conexión al resto del mundo.

De enero a junio, Alvedro registró un total de 631.230 pasajeros, de los cuales 208.229 corresponden a Air Europa, es decir, un 32% del total del aeropuerto. El pasado ejercicio concentró el 33,64% del total del aeródromo, con 416.839 pasajeros en la conexión a Madrid.

TAP Portugal, la siguiente pieza del puzle

La alianza entre Air Europa y Turkish no supondrá el cierre de la reordenación del mapa de la aerolíneas tras la pandemia. El Gobierno luso, de Luís Montenegro, prepara la venta de TAP Portugal a la que aspiran los tres grandes grupos europeos. El impulso a Lisboa con el nuevo aeropuerto podría suponer una ampliación de rutas, compitiendo así con Madrid. La aerolínea llegó a Alvedro en 2001 y operó durante 17 años. El último vuelo entre A Coruña y Lisboa se realizó en octubre de 2018. La ruta comenzó con unos 4.800 pasajeros en sus primeros años, pero en 2013 dio el salto a los 10.242. Siguió creciendo y alcanzó su cifra récord en 2017 con 24.802 viajeros. La idea era recuperar la conexión, pero nunca llegó a materializarse.

Conexión con Bilbao durante las obras de Lavacolla

El aeropuerto de A Coruña recuperará, aunque solo momentáneamente, su ruta con Bilbao en la próxima primavera. En realidad son los que hay normalmente desde Santiago pero que se trasladan a Alvedro por las obras de reasfaltado del aeropuerto santiagués. Estos trabajos se realizarán del 23 de abril al 27 de mayo, 35 días en los que la terminal compostelana permanecerá cerrada 24 horas.

Este cierre obliga a hacer una reorganización y algunos vuelos se derivarán a Alvedro. Así, en la página web de Air Nostrum ya están cargados los vuelos entre A Coruña y Bilbao a partir del 27 de abril, con dos vuelos diarios de lunes a jueves y una salida los viernes. Hay opciones por trayecto de entre 57 y 78 euros.

Esta ruta funcionaba bien en Alvedro, pero Volotea la eliminó en enero de 2024. Dos años antes, esta conexión, según datos de Aena, movía un total de 26.608 pasajeros, con una ocupación media del 80%. Durante 2023, las estadísticas fueron a mejor, con una cifra récord de 3.011 pasajeros en julio. De hecho, solo en enero y febrero se bajó de los 2.000 viajeros. La ruta ya había alcanzado en noviembre los 26.807 viajeros, pero ni siquiera eso ayudó a su permanencia.

Algo parecido ocurrió con la ruta de Sevilla, que registraba un alto porcentaje de ocupación pero Vueling decidió cancelarla en 2022 tras 15 años operativa.