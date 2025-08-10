«El alza del turismo en hoteles no desborda, en pisos turístico sin control sí»

Agustín Collazos, director del NH Collection Finisterre, se convirtió en 2022 en presidente de la Asociación Empresarial de Hospedaje de A Coruña (Hospeco). Este año se presentó a la reelección con la única candidatura, de consenso, y fue elegido por unanimidad.

¿Cuál es el balance de lo realizado en la primera etapa?

Me siento muy satisfecho. Hemos intentado dar un aire fresco, moderno, estamos creando cosas tan interesantes como una página web para asociados y clientes que presentaremos en los próximos meses. Hemos colaborado con instituciones en desarrollo de normativas, hemos sido escuchados como voz experta. Uno de los grandes hitos ha sido A Coruña Convention Bureau (un ente público-privado para potenciar el turismo de congresos), que presidimos y ha dado a la ciudad grandes alegrías con congresos de tamaños muy grandes.

Este septiembre empezará a cobrarse a sus clientes una tasa turística municipal, de entre 1 y 2,5 euros, que han criticado. El Concello defiende que «nadie va a dejar de venir a A Coruña por pagar un euro más por noche en un hotel».

Vamos a acatar la norma, pero lo tenemos muy difícil por su inicio tan temprano. Nos han puesto que va a ser el 1 de septiembre pero aún no está publicada, y nos lleva a cambiar el sistema informático, a tener nuevos expedientes de inspección... Nos hubiera gustado que se nos hubiera tenido en cuenta en esta ocasión. Tengo que reconocer que en la última semana sí que se habló del tema de los congresos, y los que financia el Ayuntamiento son una de las excepciones al pago, pero sería necesario para todos.

¿Creen que perderán clientes?

Pensamos que en este momento lo que tenemos que hacer son políticas de comercialización y de venta de la ciudad, porque estamos con porcentajes de ocupación del 60%. Hemos hecho una temporada baja del 50% y una temporada alta del 68% que dan esa media. En Barcelona o Baleares se pusieron tasas turísticas con porcentajes encima del 85%. Somos muchas las personas que estamos dependiendo del turismo, no solo los hoteles, hostelería, comercio, taxis, guías... Creemos que tiene que haber un turismo sostenible y hemos apoyado al Ayuntamiento con el tema de las viviendas de uso turístico, pero aún creo que conseguiríamos más ingreso y más beneficio para la ciudad teniendo algo más turismo que con una tasa. Va a tirar para atrás a la gente. El año pasado tuvimos congresos de mil y pico habitaciones: multipliquemos por tres días dos euros cada persona que venga. Eso puede hacer que el congreso no salga en la ciudad y que se haga en otra.

Desde Hospeco insisten en la importancia de los congresos.

Los hoteles de la ciudad normalmente perdemos dinero de noviembre a marzo. Todo evento en esas fechas nos es súper beneficioso. Doy las gracias a una acción privada como la de la exposición de Marta Ortega que se hace en nuestra temporada baja y hace que venga gente. Hay que hacer ese tipo de cosas, como conciertos fuera de temporada. Y los congresos los hay todo el año, menos en verano. Nos hemos visto beneficiados el año pasado y el año anterior a ese por el cierre del Palacio de Congresos de Santiago, pero este año ha reabierto y hemos caído en congresos de manera muy grande. Tenemos que apostar por el Convention Bureau, que ha sido la llave que ha abierto este tipo de turismo en nuestra ciudad.

Este año el Ayuntamiento ha regulado los pisos turísticos, algo que ustedes reclamaban.

Nunca hemos sido en contra de los pisos turísticos, pero queríamos que se regularan: tiene que haber una igualdad y ellos hacen una actividad turística. A nosotros nos hacen auditorías de todo tipo que suponen un costo, ellos siguen sin una normativa de prevención de incendios... Y que haya un piso turístico en la plaza de María Pita Frita me parece injusto: no se permite que haya un hotel allí, aunque él hace la misma actividad que yo. Por el crecimiento del turismo en hoteles no se va a ver desbordada la ciudad, pero si hay pisos turísticos incontrolados, ahí va a haber un problema importante de sostenibilidad.

Tras ser elegido, mencionó entre los retos futuros preparar los hoteles para el Mundial 2030.

Se ha pasado una de las fases. Hemos sido seleccionados y ahora va a haber un montón de nuevas visitas, auditorías y demás para que todas nuestras instalaciones estén acorde a lo que la FIFA está demandando. Las instituciones y el Concello tienen todo nuestro apoyo. Estamos trabajando también en mejorar nuestros hoteles. Se han iniciado muchas obras, se han hecho muchas remodelaciones y se están haciendo aún más, con el objetivo puesto en que cuando lleguemos ahí vamos a estar con los hoteles a un nivel espectacular. Van a querer jugar la final aquí, vamos.

¿Pediría que aumentasen las rutas de Alvedro?

Es súper necesario el seguir potenciando Alvedro al máximo posible. La rentabilidad está al final en su uso: si no se usa, deja de ser rentable. Tenemos que buscar las líneas más interesantes. Milán ha sido una de las últimas que se han abierto y durante el tiempo que ha estado activa se ha visto un crecimiento del turismo italiano que antes no existía.

El cliente extranjero en los hoteles ha pasado de un 18% a un 28% en los últimos dos años. Y esto se debe, primero, a la publicidad que se está dando internacionalmente con las exposiciones que estamos teniendo en nuestra ciudad, y luego a las nuevas líneas. Hay veces que una buena conexión con otro aeropuerto más grande puede ser muy interesante, no solo tener líneas directas. Nexos de unión con Barcelona, con Lisboa, con Oporto, o Madrid, por supuesto, que te permitan poder viajar al resto del mundo. Se podrían encontrar más líneas creando un grupo de trabajo para ver qué es lo que interesa a la ciudad.

«Cerramos julio por encima del año pasado»

¿Cómo va la temporada de verano y la ocupación en julio?

Ahora hay muchísima gente que elige el destino de A Coruña para vivir un verano de una manera menos al limite, desde el punto de vista de las temperaturas. Hemos cerrado julio por encima del año pasado; entonces tuvimos una primera quincena malísima de tiempo. Hemos cerrado con un 87,5%, por lo cual, prácticamente 2,5 puntos por encima de 2024. Son datos muy, muy buenos. Las previsiones para agosto eran del 90% pero la primer semana no ha sido buena, quizás baje al 88%.

¿Los hoteles han superado los créditos y problemas económicos de la etapa del covid?

Hay heterogeneidad, pero de momento todos los negocios de la ciudad se siguen manteniendo. Por normativa tuvimos que ampliar plantilla, tenemos incrementos en consumibles, sobre todo en energía, con subidas del 30% en gas, electricidad. Nuestros niveles de rentabilidad no son excesivamente fuertes, pero sí suficientes para poder cubrir ese peso de crédito que teníamos. Estamos saneados, aunque no nos sobra nada.