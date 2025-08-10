El Concello ordena cerrar 17 pisos turísticos en A Coruña, más del doble que en junio

A inicios de junio, poco antes de que el PSOE y el BNG aprobasen de forma definitiva en el pleno municipal la primera ordenanza para regular las viviendas de uso turístico (VUT) en la ciudad, el Concello ya había empezado a emitir órdenes de cierre de pisos turísticos que, según defiende, incumplen el Plan General de Ordenación Municipal (PGOM). En aquel entonces había 23 expedientes de clausura, con siete resoluciones «de cese de actividad» que instaban a los dueños a cerrar. Ahora, el número de expedientes no ha subido mucho, pero los cierres se van acumulando. De acuerdo con fuentes municipales, hay siete ceses definitivos, diez provisionales y otra decena de expedientes abiertos.

El PGOM actual, aprobado en 2013, no alude directamente a las viviendas de uso turístico, y, durante años, estas abrieron en la ciudad sin control por parte del Concello. Pero el criterio actual del Gobierno local, basándose en resoluciones de la Justicia gallega, es que las viviendas de uso turístico son negocios y están sometidas a las restricciones de estos. Con carácter general, deben cerrar todas las que no estén en edificios exclusivos, en plantas bajas o primeros pisos, e incluso en este último caso tampoco pueden abrir si tienen un domicilio debajo.

Además de esta limitación, con la nueva ordenanza obliga a los propietarios a solicitar una habilitación municipal para ejercer su actividad, y el informe municipal de respuesta a las alegaciones de la norma descarta que las VUT ya existentes tengan «derechos adquiridos». También introduce la posibilidad de que se puedan declarar zonas tensionadas siempre que se excedan las 0,5 viviendas turísticas por cada cien vecinos; en estos barrios se prohibiría abrir nuevas VUT.

Estas medidas han sido criticadas por la asociación de propietarios, Aviturga, que considera que suponen un perjuicio para los dueños y para el turismo, y que reclama que primero se reforme el PGOM para incluir específicamente a sus pisos. También ha habido rechazo del PP, que votó en contra de la ordenanza afirmando que abrirá la puerta «a los fondos de inversión y a los grandes tenedores», la cerrará a pequeños propietarios y no pondrá más vivienda en el mercado de alquiler convencional. Para el Gobierno local, sin embargo, la ordenanza es «muy similar a otras que se están aprobando en otros municipios, también del PP», y el BNG, que insistió en regular las VUT, pide aplicar la norma con «valentía» y realizar inspecciones.

Multiplicación por seis

Aunque ha habido un ligero retroceso entre junio y julio, el número de viviendas de uso turístico en la ciudad ha ido creciendo este año, y el mes pasado sumaban 1.400 en la ciudad, de acuerdo con el registro de la Xunta (aunque no todas ellas tienen por qué estar abiertas). En julio de 2018 eran 229, algo menos de una sexta parte de las actuales.

El número de pernoctaciones también ha crecido, aunque menos, y se ha duplicado entre 2018 y 2024 hasta alcanzar las 371.628 del año pasado. Desde Aviturga señalaron a este diario que en agosto «la ocupación es fantástica, está todo lleno», pero que, aunque «hora estamos muy bien», saben «que en nada nos van a cerrar».