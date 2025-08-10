La construcción rebasa a la reforma: hay diez pisos nuevos por cada uno rehabilitado

Con la construcción de nuevos pisos en máximos desde la burbuja inmobiliaria que estalló en 2008, la rehabilitación está quedando atrás en A Coruña. En el año 2015 llegó a haber más pisos reformados que de obra nueva, pero el año pasado las viviendas construidas desde cero llegaron a las 417, frente a las 41 rehabilitadas. Es una proporción de uno a diez, y, según explican los promotores, a los empresarios les sale más a cuenta construir desde cero que reformar edificios antiguos.

«La rehabilitación es necesaria, sin duda, y hay que rehabilitar, conservar y proteger lo que merezca ser protegido», explica el secretario general de la Asociación Provincial de Promotores Inmobiliarios de A Coruña (Aproinco), Juan José Yáñez, pero considera que «no sirve para abaratar el precio de la vivienda». Para construir desde cero hay que comprar suelo, pero «pagas infinitamente menos de lo que vas a pagar por tres pisitos que vas a derribar» en un inmueble, con cuyos propietarios hay que negociar. Sumando otros costes, siempre según los cálculos de Yáñez, «el resultado final de la rehabilitación es mucho más caro» y el precio de la vivienda «casi nunca baja de 400.000 euros».

Además, el representante de Aproinco considera que lo mejor que se puede hacer con buena parte de los inmuebles existentes es derribarlos y construir de nuevo. En viviendas «de ínfima calidad, estrechas, pequeñas y en un parcelario infame, a lo mejor lo preferible es empezar de cero», argumenta, y señala que en décadas pasadas se construyeron edificios que no permiten introducir mejoras como el ascensor. «La ley española», recuerda, «permite hacer áreas de regeneración urbana: meter la pala, arramblar con todo» y reconstruir una «ciudad más esponjosa, con más zonas verdes y viales y mejores casas».

Y, según los datos del Instituto Galego de Estatística (IGE), los promotores optan mayoritariamente por la construcción, sobre todo en los periodos en los que se crea más vivienda. Entre el año 2000 y el 2008 se construían en el municipio de A Coruña unos 1.971 pisos desde cero cada año, de media, mientras que el número de las casas rehabilitadas era de 64. La relación entre unos y otros era, prácticamente, de 31 a 1, incluso más desproporcionada que ahora.

El estallido de la crisis inmobilaria, durante los primeros años, no cambió esa proporción: lo que hizo fue que se desplomasen tanto la vivienda nueva como los pisos reformados. Las casas de nueva construcción bajaron a unas 230 al año, pero seguían siendo muchas más que las rehabilitadas, menos de siete anuales. En 2011 y 2013, los años más extremos, no se registró ninguna recuperación de vivienda ya construida.

En 2015 se llegó al punto más bajo de la promoción inmobiliaria en la ciudad, con solo una vivienda de nueva construcción y seis rehabilitadas. Es el único caso en el que ha habido más rehabilitación que nueva promoción, pero en los años siguientes, mientras se reactivaba el mercado inmobiliario, la proporción entre pisos construidos de cero y reformados no era tan diferente. De 2016 a 2023 ha habido unas 163 casas de nueva construcción cada año, frente a las 44 rehabilitadas, una proporción de aproximadamente cuatro a uno, y, en años como 2017 o 2022 los números fueron relativamente parejos.

Pero el despegue de la construcción nueva en los dos últimos ejercicios parece haber dejado atrás definitivamente a la rehabilitación. En 2023 se reformaron 39 viviendas frente a las 305 de nueva planta, y el año pasado se llegó a una proporción de diez a uno en favor de la nueva construcción que, posiblemente, se agudice en los próximos años, cuando entren en el mercado, entre otros, los pisos de la gran promoción privada de San Pedro de Visma. «No sé cuál es la ratio que debería haber» entre las dos formas de poner pisos en el mercado, señala Yáñez, si bien insiste en que no se puede prescindir de la rehabilitación.

Récord desde la crisis de 2008

Como ya adelantó este diario, los 417 pisos de obra nueva en la ciudad el año pasado son la cifra más alta desde los 655 de 2008. Siempre de acuerdo con datos del IGE, en 2024 también se llegó al récord de nuevas viviendas (las resultantes de sumar obra nueva y rehabilitación y restar las demoliciones) desde la crisis del ladrillo, con 417 nuevos pisos.

Pero los precios de venta y alquiler siguen altos, según señaló a LA OPINIÓN Patricia Vérez, presidenta del Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de A Coruña, hay falta de oferta porque «durante muchos años no se construyó en la ciudad». Aunque reconoce al Ayuntamiento un «esfuerzo» por mejorar la situación, ve que «todavía es insuficiente la agilización del otorgamiento de las licencias de construcción y de rehabilitación». Desde Aproinco, Yáñez señala que los nuevos pisos protegidos son «bastante pocos», aunque indica que las administraciones públicas están mostrando cada vez más «concienciación» con respecto a la vivienda.

La presidenta de la delegación coruñesa del Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia (COAG), Ruth Varela, ve en la recuperación del mercado inmobiliario «indicadores de una nueva burbuja». Según explicó a este diario, desde la crisis de 2008 se produjo el despegue del alquiler turístico, que presionó al alza los precios del normal, y se permitieron herramientas para que entrasen en el mercado de alquiler grandes inversores con «altas rentabilidades», privilegios fiscales y «elevada capacidad de negociación» a la que no tienen acceso los pequeños ahorradores.

Esto, considera, «partió el mercado inmobiliario en dos» y ha llevado a que el capital extranjero tenga un «control cada vez mayor» del parque, mientras que las plataformas digitales que venta y alquiler, «propiedad también de grandes fondos de inversión, alientan igualmente el alza de precios». En este mercado «regulado a favor de la especulación», se está viviendo una auténtica «crisis habitacional», y la oferta de vivienda nueva «no está orientada a satisfacer la demanda de vivienda local, sino la de este mercado mayorista», así que los precios pueden estar «por encima de la capacidad adquisitiva de las familias»

