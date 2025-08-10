A Coruña vive este domingo su día más caluroso de la semana
La previsión indica que se superarán los 30ºC
A Coruña vivirá este domingo su día más caluroso en esta semana de calor. La ola de altas temperaturas que afecta a gran parte de Galicia se dejará notar en la ciudad en el término de la semana.
El cielo en la Costa Ártabra estará despejado ya desde el inicio del día, mientras que en el resto de Galicia comenzará con bancos de niebla en el interior y brumas en las Rías Baixas.
En la mitad norte de la comunidad ascenderán especialmente las temperaturas. Según MeteoGalicia las máximas llegarán a 33ºC en A Coruña, aunque otras previsiones como la de Aemet rebaja un poco esa cifra hasta los 29ºC. Las mínimas serán de 19ºC.
El viento soplará moderado del Nordés.
