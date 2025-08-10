Detenido el presunto autor de la ola de robos en coches en la Domus y Os Pelamios
El hombre fue detenido el sábado por la noche como sospechoso de romper las ventanillas de los coches aparcados en el entorno del museo
Un hombre fue detenido este sábado por la noche en relación con los actos vandálicos en coches en la zona de la Domus y de Os Pelamios esta semana, según explican fuentes oficiales. Los agentes de la Policía Nacional se encontraban en ese momento realizando labores de vigilancia. La investigación ahora continúa para determinar si el sospechoso es el responsable de estos actos.
El primer incidente ocurrió el pasado viernes por la mañana cuando 12 vehículos aparcados en la calle Albert Camus, en frente a la Domus, aparecieron con las ventanillas rotas. Según la Policía Nacional en uno de los vehículos también aparecieron restos de sangre. El interior de algunos coches afectados por este incidente estaba revuelto, por lo que no se descartaba que pudieran haber sido objeto de algún robo durante la noche.
Al día siguiente, el sábado, la misma imagen se repitió en el barrio de Os Pelamios, detrás de la Hípica, con otros siete coches que contaban con los cristales fracturados por la mañana. Algunos propietarios de los vehículos ya denunciaron la sustracción de algunos objetos.
