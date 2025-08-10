Fans del cantante Carlos Ares desde la cuna

El concierto de Carlos Ares en la playa de Riazor fue un cóctel de emociones: ilusión por ver a un artista coruñés sobre ese escenario, amor por sus letras y pasión por su banda. El público se entregó desde que los músicos pisaron el escenario, pero hubo pequeños fans que demostraron que lo suyo es devoción por este artista desde la cuna. En primera fila había un grupo de niños con pancartas con el nombre de Carlos Ares. Una niña, sobre los hombros de su padre, recitó todas las canciones sin descanso (y sin fallo). Parece que el cantante tendrá que volver por su casa para presentar su segundo disco en una sala. Ganas hay.