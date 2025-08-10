Guadi Galego y Siloé deslumbran en el último día del Noroeste
El último día de los conciertos del Noroeste volvió a hacer protagonista a la playa de Riazor. Fue Guadi Galego (imagen de la izquierda) quien calentó los motores con canciones como Ver o Mar o Bailar, su reciente colaboración con Luis Fercán, para después dar relevo a Siloé (derecha), que empezó su actuación en la arena. «No puede ser tan bonito esto», dijeron los de Valladolid, que encandilaron a la playa con temas como Si Me Necesitas Llámame. Al cierre de esta edición se esperaba que el grupo The Vaccines subiese al escenario.
