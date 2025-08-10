Herido tras tirarse por la ventana para huir de un incendio en O Ventorrillo
Los otros dos ocupantes del piso fueron atendidos por intoxicación leve
A Coruña
Un varón resultó herido, posiblemente con una fractura de tobillo, al tirarse por la ventana de su vivienda para escapar de un incendio. Los hechos ocurrieron en la tarde del domingo, sobre las 19.00 horas, cuando se inició el fuego por un patinete eléctrico en un primer piso de un edificio situado en la calle Agra da Bragua, en O Ventorrillo. Había tres personas dentro de la vivienda. Una de ellas se tiró por la ventana para huir, pero se lastimó en la caída. Los otros dos hombres fueron atendidos por intoxicación leve.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- La nueva cara prefabricada de Cuatro Caminos en A Coruña: «de una calidad arquitectónica indudable»
- Ginkgo posee cerca de la mitad de las fincas urbanas de la zona de As Xubias, en A Coruña: estos son los terrenos
- La programación de las Fiestas de María Pita de A Coruña, día a día
- Los socorristas sacan del agua a un bañista en parada cardiorespiratoria en la zona de las Esclavas, en A Coruña
- Esta pulpería en el corazón de A Coruña tiene más de 50 años y conserva la esencia de las casas de comida gallegas
- La despedida de una tienda ‘de película’ en A Coruña
- Detenido un turista tras una discusión con otro en la playa de As Lapas de A Coruña
- Starbucks anuncia su fecha de apertura en el centro de A Coruña y dará regalos a los primeros clientes