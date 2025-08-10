Herido tras tirarse por la ventana para huir de un incendio en O Ventorrillo

Un varón resultó herido, posiblemente con una fractura de tobillo, al tirarse por la ventana de su vivienda para escapar de un incendio. Los hechos ocurrieron en la tarde del domingo, sobre las 19.00 horas, cuando se inició el fuego por un patinete eléctrico en un primer piso de un edificio situado en la calle Agra da Bragua, en O Ventorrillo. Había tres personas dentro de la vivienda. Una de ellas se tiró por la ventana para huir, pero se lastimó en la caída. Los otros dos hombres fueron atendidos por intoxicación leve.