Ocio y cultura
¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del domingo 10 de agosto
Los conciertos vuelven a María Pita y la feria del libro se despide... Consulta la agenda del día y haz tus planes
Música en el Mercado de la Cosecha
13.00 horas | Los DJs Yo Soy Ratón y DJ Peligro tocarán el último día del mercado.
O Portiño
Los artesanos enseñan sus creaciones en Mostrart
10.00 horas | La feria de artesanía continúa exhibiendo creaciones de todo tipo.
Jardines de Méndez Núñez
Monólogos en el Aquarium Finisterrae
13.00 horas | Charlas para conocer las especies más populares.
Aquarium Finisterrae
Último día de la Feria del Libro en Méndez Núñez
La feria del libro de A Coruña termina hoy con el homenaje a Mariano Tudela por su centenario, la presentación de Fora de Foco, el nuevo libro de Cristina Pato, un micrófono abierto moderado por Branca Trigo o las sesiones de cuenta cuentos para los más pequeños.
Jardines de Méndez Núñez
Concierto de Zahara en la plaza de María Pita
22.00 horas | La cantante pondrá a vibrar la plaza con canciones de su nuevo disco, Lento Ternura, y temas clásicos como Con las ganas.
Plaza de María Pita
Perseidas en la Casa de las Ciencias
10.00 horas | En las sesiones del planetario ofrecerán consejos para ver la lluvia de estrellas.
Casa de las Ciencias
Las fiestas de María Pita a través de sus carteles
La exposición repasa tres siglos de festejos a través de los anuncios para dar a conocer los eventos de las fiestas de agosto.
Obelisco
Exposición con figuras de Playmóbil
Los juguetes se usan para explicar el nacimiento de los tercios españoles.
Museo Militar de A Coruña
