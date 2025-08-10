¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del domingo 10 de agosto

Música en el Mercado de la Cosecha

13.00 horas | Los DJs Yo Soy Ratón y DJ Peligro tocarán el último día del mercado.

O Portiño

Los artesanos enseñan sus creaciones en Mostrart

10.00 horas | La feria de artesanía continúa exhibiendo creaciones de todo tipo.

Jardines de Méndez Núñez

Monólogos en el Aquarium Finisterrae

13.00 horas | Charlas para conocer las especies más populares.

Aquarium Finisterrae

Último día de la Feria del Libro en Méndez Núñez

La feria del libro de A Coruña termina hoy con el homenaje a Mariano Tudela por su centenario, la presentación de Fora de Foco, el nuevo libro de Cristina Pato, un micrófono abierto moderado por Branca Trigo o las sesiones de cuenta cuentos para los más pequeños.

Jardines de Méndez Núñez

Concierto de Zahara en la plaza de María Pita

22.00 horas | La cantante pondrá a vibrar la plaza con canciones de su nuevo disco, Lento Ternura, y temas clásicos como Con las ganas.

Plaza de María Pita

Perseidas en la Casa de las Ciencias

10.00 horas | En las sesiones del planetario ofrecerán consejos para ver la lluvia de estrellas.

Casa de las Ciencias

Las fiestas de María Pita a través de sus carteles

La exposición repasa tres siglos de festejos a través de los anuncios para dar a conocer los eventos de las fiestas de agosto.

Obelisco

Exposición con figuras de Playmóbil

Los juguetes se usan para explicar el nacimiento de los tercios españoles.

Museo Militar de A Coruña