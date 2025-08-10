Controlado un incendio forestal que afectó a terrenos próximos a Os Rosales

Los Bomberos de A Coruña dan por controlado un incendio forestal que se ha iniciado en Os Rosales pasadas las 16.00 horas de este domingo, en las proximidades de la Estrada Os Fortes, frente al Centro Municipal de Emprego de A Coruña.

Los efectivos de emergencias se centraron en controlar el fuego para que este no se extendiese y a esta hora se encuentran enfriando la zona para evitar que vuelva a reactivarse. En total afectó a unos 4.500 metros cuadrados. También la Policía Local acudió al lugar para cortar la carretera mientras se trabajaba en el operativo.

Bomberos actuando en el incendio / Casteleiro / Roller Agencia

El humo es visible en toda la ciudad, donde también se está notando el olor a quemado. El fuego llegó a acercarse a la Casa Furtiva, un club deportivo situado en la zona y a una pista multideporte municipal que hay en Os Rosales.